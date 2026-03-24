Решить судьбу второго пенсионного уровня латвийцам могут предложить на референдуме
В Латвии продолжают обсуждать возможные изменения, позволяющие жителям досрочно снимать пенсионные накопления. Идея оппозиционных политиков уже вызвала резкую критику финансовых экспертов, но в итоге может быть вынесена на референдум.
Оппозиционная партия "Латвия на первом месте" (LPV) подала в Центральную избирательную комиссию (CVK) поправки к закону о государственно пенсиях, чтобы начать сбор подписей граждан за проведение референдума, сообщили агентству LETA в партии. В течение 45 дней CVK должна дать ответ по полученной инициативе и её дальнейшему продвижению, отмечают в LPV.
Как поясняют в партии, цель законопроекта — предоставить участникам пенсионной схемы большую свободу распоряжения своим накопленным капиталом, предусматривая возможность изъять его полностью или частично до достижения установленного законом пенсионного возраста.
LPV предлагает изменения в законе, которые позволят участнику фондированной пенсионной схемы, то есть второго уровня пенсионной системы, в любое время после начала накопления капитала выбрать один из следующих вариантов — продолжать накапливать пенсионный капитал, получить весь накопленный капитал единовременно, получить часть накопленного капитала, продолжая накапливать оставшуюся часть. В качестве еще одного варианта предлагается после полной или частичной выплаты накопленного капитала продолжить накопление, формируя новый пенсионный капитал.
Фракция LPV в Сейме уже несколько раз выступала с таким предложением, однако большинство парламента его отклонило. В связи с этим партия решила продвигать законопроект через всенародное голосование.
Ранее сообщалось, что на заседаниях Сейма в последние недели были отклонены предложения оппозиционных партий — LPV и Nacionālā apvienība (NA) — разрешить жителям изымать накопления второго пенсионного уровня.
Хотя аналогичные шаги ранее предпринимали политики Эстонии и Литвы, представители финансового сектора Латвии раскритиковали эту инициативу как недальновидную. Президент Latvijas Banka Мартиньш Казакс в интервью агентству LETA заявил, что при разрешении изымать накопления второго уровня значительная часть этих средств уйдет на краткосрочное потребление, и больше всего пострадают менее обеспеченные жители.