Миллиард на ветер: опыт Эстонии показал, что может произойти, если забрать пенсионные деньги раньше срока

Пенсионная система создана для того, чтобы обеспечить всем жителям Латвии хотя бы относительно достойную старость. Ее разрушение — даже с благими намерениями или из популизма — является опасной игрой, которая может привести к мрачным последствиям. Второй уровень пенсионных накоплений предназначен для снижения нагрузки на государственный бюджет, диверсификации рисков за счет привлечения частных управляющих, которые обеспечивают рост этих средств и гарантируют их сохранность до выхода на пенсию. С другой стороны, им также необходима стабильность, поскольку ситуация, при которой каждый участник системы может в любой момент изъять свои накопления, не способствует долгосрочному доверию. В инициативе Manabalss в качестве преимущества указано повышение доверия к пенсионной системе, однако остается непонятным, каким образом ее демонтаж и свободное распоряжение накоплениями могут это доверие укрепить.