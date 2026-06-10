Денег оказалось больше, чем опыта и мозгов: политолог объяснил многие проблемы развития Латвии

«Обычно человек растет в уме, и вместе с этим растет его благосостояние. Ты становишься умнее, старше, опытнее, работаешь лучше, становишься профессиональнее в своей сфере — и становишься богаче. И тогда ты умеешь обращаться с этими деньгами», — сказал эксперт.