Денег оказалось больше, чем опыта и мозгов: политолог объяснил многие проблемы развития Латвии
Латвия получила европейские миллиарды раньше, чем научилась эффективно ими распоряжаться. Такую неожиданную оценку дал политолог Филипп Раевский, сравнив страну с человеком, внезапно получившим огромное наследство.
Политолог Филипп Раевский считает, что Латвия столкнулась с необычной для государств проблемой: финансовые возможности страны росли быстрее, чем опыт и навыки управления этими ресурсами. В эфире TV24 эксперт отметил, что обычно благосостояние человека увеличивается постепенно — вместе с возрастом, профессиональным развитием и накоплением жизненного опыта. Такой путь позволяет научиться ответственно обращаться с деньгами и принимать взвешенные решения.
Однако, по мнению Раевскиса, в случае Латвии ситуация развивалась иначе благодаря масштабному финансированию со стороны Европейского союза. «Я выдвину тезис, это мое ощущение: Латвия стала богатой раньше, чем умной», — заявил политолог.
«Обычно человек растет в уме, и вместе с этим растет его благосостояние. Ты становишься умнее, старше, опытнее, работаешь лучше, становишься профессиональнее в своей сфере — и становишься богаче. И тогда ты умеешь обращаться с этими деньгами», — сказал эксперт.
По его словам, после вступления в Европейский союз Латвия оказалась в иной ситуации. «Мы получили наследство от богатого дяди. И понеслось.
У нас просто оказалось больше денег, чем здравого смысла», — образно охарактеризовал ситуацию Раевскис.
Политолог считает, что именно этим объясняется часть трудностей, с которыми страна сталкивается при реализации крупных проектов и использовании доступного финансирования. По его мнению, финансовые возможности государства росли значительно быстрее, чем формировалась культура эффективного управления ресурсами.
Говоря о новом премьер-министре Андрис Кулбергс, Раевскис выразил надежду, что глава правительства сохранит подход, который демонстрировал ранее, еще до прихода к власти. Эксперт напомнил, что одной из ключевых идей Кулбергса была готовность искать нестандартные решения для нестандартных проблем.
«Когда он был кандидатом в премьеры, его мантрой было: "Нестандартные обстоятельства требуют нестандартных решений". Я надеюсь, что эта мантра не исчезнет после того, как он занял пост главы правительства», — отметил политолог.