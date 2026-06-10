Ригу ждет спокойный и теплый день: что прогнозируют синоптики

Днем зона осадков продолжит пересекать страну: в восточных районах ожидается кратковременный дождь. При этом с запада количество облаков будет постепенно уменьшаться, а на востоке небо останется в основном облачным. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер, температура воздуха повысится до +16…+21 градуса.