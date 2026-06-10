В Риге осадков не ждут — день обещает быть спокойным, частично солнечным и сравнительно теплым.
В Латвии
Сегодня 09:01
Ригу ждет спокойный и теплый день: что прогнозируют синоптики
В Латвии день пройдет с переменной погодой: на востоке еще возможны кратковременные дожди, но с запада облака постепенно начнут расходиться.
Днем зона осадков продолжит пересекать страну: в восточных районах ожидается кратковременный дождь. При этом с запада количество облаков будет постепенно уменьшаться, а на востоке небо останется в основном облачным. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер, температура воздуха повысится до +16…+21 градуса.
В Риге небо будет частично облачным, временами выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +19…+21 градуса.