"Кто будет виноват через 20 лет?" Экономист высказался о досрочном изъятии пенсионных денег

При этом он признает, что есть и случаи, когда использование средств может быть оправданным — например, если деньги направляются на здоровье. «Если деньги вкладываются в здоровье — это можно поддержать. Но тогда возникает другой вопрос: есть ли данные, сколько людей действительно использовали бы средства именно для этого», — отметил Черкoвский.