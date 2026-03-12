"Кто будет виноват через 20 лет?" Экономист высказался о досрочном изъятии пенсионных денег
Идею разрешить досрочно забирать деньги из второго пенсионного уровня поддерживают многие жители. Однако экономист Эдгар Черкoвскис предупреждает: общество может оказаться к этому не готово — и последствия проявятся только через годы.
В Латвии уже продолжительное время обсуждается возможность досрочного изъятия накоплений из второго пенсионного уровня. Несмотря на то, что эта инициатива пользуется поддержкой части общества, экономист Эдгар Черкoвскис, директор магистерской программы EKA, считает, что страна к таким изменениям пока не готова. Свою позицию он высказал в эфире программы «Dienas personība» на TV24.
По словам экономиста, главный вопрос заключается не в самой возможности снять деньги, а в том, как люди распорядятся этими средствами.
«Вопрос в том, что люди будут делать с этими деньгами. Если жители снимают средства и вкладывают их в предпринимательство или другие инвестиционные фонды, тогда это совсем другой разговор», — отметил Черкoвский.
Однако у эксперта есть серьезные сомнения, что большинство граждан поступит именно так. Он предполагает, что значительная часть людей может использовать деньги для краткосрочных целей. «У меня есть подозрение, что большая часть общества потратит эти деньги в краткосрочной перспективе — например, на поездку в путешествие или на погашение каких-то долгов», — сказал экономист.
При этом он признает, что есть и случаи, когда использование средств может быть оправданным — например, если деньги направляются на здоровье. «Если деньги вкладываются в здоровье — это можно поддержать. Но тогда возникает другой вопрос: есть ли данные, сколько людей действительно использовали бы средства именно для этого», — отметил Черкoвский.
По его словам, проблема в том, что последствия таких решений могут проявиться только спустя годы. Если человек снимает пенсионные накопления в молодом или среднем возрасте, то к моменту выхода на пенсию он может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями.
«Пенсионный возраст все равно наступит. Если эта сумма будет изъята уже сейчас, в более раннем возрасте, позже могут возникнуть довольно большие проблемы», — предупредил он.
Экономист также обратил внимание на политическую сторону вопроса. По его мнению, когда через годы возникнут последствия, общество начнет искать виновных. «Тогда появится вопрос — кто будет в этом виноват. Тот премьер-министр, который в тот момент будет у власти», — сказал Черкoвский.