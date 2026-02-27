Шлесерс: нельзя принимать решения о новых обязательствах по пенсиям без денег в бюджете

В эфире передачи «Preses Klubs» на TV24 председатель правления партии "Латвия на первом месте" и депутат Рижской думы Айнар Шлесерс заявил, что проблема не столько в самой идее гарантий для судей, сколько в источниках финансирования. По его словам, судейская профессия действительно имеет особый статус, однако главный вопрос — где взять средства. Политик подчеркнул, что в Латвии слишком часто принимаются решения без реального финансового обеспечения.