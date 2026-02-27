Шлесерс: нельзя принимать решения о новых обязательствах по пенсиям без денег в бюджете
Пока Сейм обсуждает закон о специальных пенсиях судей и прокуроров, политики предупреждают: новые обязательства нельзя принимать без финансового покрытия. Латвия живет в долг, ежегодно занимая миллиарды, и без изменений в экономике денег на инициативы не хватит.
Фракции Сейма продолжают обсуждение закона о специальных пенсиях судей и прокуроров, который президент Эдгар Ринкевич вернул на повторное рассмотрение. На этом фоне все громче звучит вопрос: способно ли государство позволить себе новые финансовые обязательства?
В эфире передачи «Preses Klubs» на TV24 председатель правления партии "Латвия на первом месте" и депутат Рижской думы Айнар Шлесерс заявил, что проблема не столько в самой идее гарантий для судей, сколько в источниках финансирования. По его словам, судейская профессия действительно имеет особый статус, однако главный вопрос — где взять средства. Политик подчеркнул, что в Латвии слишком часто принимаются решения без реального финансового обеспечения.
Шлесерс отметил, что страна ежегодно занимает около двух миллиардов евро, и эти средства идут не на инвестиции, а на текущие расходы — зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты. При этом государственный долг продолжает расти, а только на обслуживание внешнего долга в размере около 21 миллиарда евро ежегодно тратятся сотни миллионов.
В прошлом году процентные платежи превысили полмиллиарда евро, в этом году ожидаются около 630 миллионов.
По мнению политика, эти средства фактически «сгорают», поскольку не создают экономической отдачи. Он провел различие между инвестиционными заимствованиями, которые приносят прибыль, и текущим заимствованием, когда деньги просто расходуются без долгосрочного эффекта.
Отдельно Шлесерс раскритиковал крупные инфраструктурные и государственные проекты, указывая на необходимость четко оценить их финансовую целесообразность и приоритетность. Главный вывод, который он сформулировал, заключается в том, что без изменения экономической модели — привлечения инвестиций, роста доходов бюджета и отказа от жизни в долг — любые новые инициативы, включая специальные пенсии, будут сталкиваться с одной и той же проблемой - отсутствием реального финансового покрытия.