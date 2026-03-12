В какие дни в 2026 году в Латвии будут переводить часы?

В воскресенье, 29 марта 2026 года, в 03:00 часы нужно будет перевести на один час вперед. После этого в Латвии начнет действовать летнее время — GMT+3, или EEST. Это означает, что в ночь перевода жители страны будут спать на час меньше, зато световой день вечером станет длиннее.