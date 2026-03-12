В какие дни в 2026 году в Латвии будут переводить часы?
В 2026 году в Латвии, как и в предыдущие годы, часы будут переводить дважды — весной и осенью.
В воскресенье, 29 марта 2026 года, в 03:00 часы нужно будет перевести на один час вперед. После этого в Латвии начнет действовать летнее время — GMT+3, или EEST. Это означает, что в ночь перевода жители страны будут спать на час меньше, зато световой день вечером станет длиннее.
Обратный перевод часов произойдет в воскресенье, 25 октября 2026 года. В 04:00 стрелки нужно будет перевести на один час назад. После этого Латвия вернется к зимнему времени — GMT+2, или EET. В результате жители страны получат дополнительный час сна, однако темнеть по вечерам станет раньше.
Таким образом, с конца марта до конца октября Латвия будет жить по летнему времени, а после этого вновь перейдет на зимний режим.
Хотя вопрос об отказе от сезонного перевода часов в Европе обсуждается уже не первый год, на практике страны, в том числе Латвия, пока продолжают жить по действующему порядку с переходом на летнее и зимнее время.