Не прошло и года: почти половине арендаторов в Латвии снова подняли плату за жилье

Опрос выявил и различия между поколениями. Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще всего живут в жилье с более низкой арендной платой — в их случае наиболее типична аренда до 300 евро в месяц. Это неудивительно: на старте карьеры многие предпочитают более скромные квартиры, делят жилье с соседями или выбирают небольшие помещения, чтобы сэкономить.