Не прошло и года: почти половине арендаторов в Латвии снова подняли плату за жилье
Почти каждый второй арендатор в Латвии за последний год столкнулся с повышением платы за жилье. Об этом свидетельствует опрос банка Citadele, который показывает: хотя аренда в стране по-прежнему остается относительно доступной, давление на цены постепенно растет, и многие жители уже ощущают это на собственном кошельке.
По данным исследования, самый распространенный уровень аренды в Латвии — до 300 евро в месяц. Именно столько платят 26% опрошенных. При этом часть из них признает: даже в этом, казалось бы, самом доступном сегменте цены за последний год все же подросли.
Следующая по распространенности категория — от 301 до 500 евро в месяц. Такую сумму за аренду жилья платят 10% респондентов. Примечательно, что примерно половина из них отмечает: за последний год их арендная плата не изменилась.
Более высокие суммы по-прежнему остаются редкостью. Лишь 3% арендаторов платят от 501 до 700 евро, а свыше 700 евро в месяц — всего около 1% опрошенных. Причем все они живут в Риге, что еще раз подтверждает очевидную тенденцию: самый дорогой сегмент аренды сосредоточен прежде всего в столице.
По словам эксперта по рынку жилья банка Citadele Артиса Зейли, тот факт, что почти половина арендаторов за год увидела рост цен, говорит об активизации рынка и постепенном переложении растущих расходов на арендаторов. При этом важную роль играет и общий экономический фон. Европейский центральный банк больше не повышает процентные ставки, а ставка Euribor стабилизировалась. Поэтому сейчас рост арендных цен все чаще объясняется не финансовыми издержками владельцев жилья, а обычным рыночным фактором — спросом.
В то же время доминирование низкого ценового сегмента показывает и другую сторону ситуации: рынок аренды в Латвии по-прежнему очень чувствителен к покупательной способности населения. Иначе говоря, возможности повышать цены у арендодателей есть далеко не всегда.
Опрос выявил и различия между поколениями. Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще всего живут в жилье с более низкой арендной платой — в их случае наиболее типична аренда до 300 евро в месяц. Это неудивительно: на старте карьеры многие предпочитают более скромные квартиры, делят жилье с соседями или выбирают небольшие помещения, чтобы сэкономить.
Совсем иная картина наблюдается в Рижском регионе, где рынок аренды значительно разнообразнее, чем в других частях страны. Здесь встречаются и самые доступные предложения, и более дорогие варианты. Столица предлагает больше жилья, но одновременно и притягивает больше арендаторов — а значит, и цены здесь растут быстрее.
Опрос жителей банк Citadele провел совместно с исследовательским агентством Norstat в феврале 2026 года, онлайн опросив более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.