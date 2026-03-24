"Я бы забрал деньги": священник раскритиковал пенсионную систему Латвии
В Латвии продолжается дискуссия о пенсионной системе, и в телеэфире прозвучала резкая критика второго уровня накоплений — с обвинениями в неэффективности и призывами забирать деньги и инвестировать самостоятельно.
Пенсионная система Латвии давно находится в центре общественной дискуссии — на этот раз прозвучала критика доходности накоплений и сомнение в ее эффективности. В эфире программы «Preses klubs» на TV24 священник Кристс Калниньш резко высказался о втором пенсионном уровне.
Он признался, что при наличии возможности забрал бы свои накопления и инвестировал их самостоятельно. По его мнению, действующая система не обеспечивает достаточной отдачи. «Если бы мне сказали: Кристс, у тебя есть возможность забрать деньги — я бы забрал и вложил их в другие инструменты, например, в индексные фонды», — заявил он. Калниньш подчеркнул, что его особенно удивляет низкая доходность вложений. По его словам, за длительный период она должна быть значительно выше.
«20 лет — это достаточно долгий срок, чтобы инвестиции как минимум удвоились. Как можно вкладывать такие большие средства под столь низкий процент — мне непонятно», — отметил он.
Священник считает, что управление средствами происходит недостаточно эффективно и даже безответственно: «Это не дополнительные деньги — это пенсия, на которую люди потом должны жить. Так распоряжаться средствами — это абсолютная безответственность».
Он также обратил внимание на размер пенсий в стране, назвав их недостаточными для нормальной жизни: «616 евро пенсии — это просто смешно. Как вообще люди живут на такие деньги?» По его словам, даже возможные доплаты не меняют ситуацию: «Добавят 20 евро — и что это меняет? Это выглядит несерьезно».
Калниньш убежден, что при грамотном подходе можно добиться более высокой доходности: «Есть инструменты, которые дают 5–6% в год. Да, рынки колеблются, но это нормальный процесс. Нельзя инвестировать большие деньги под такие низкие проценты».
В завершение он высказался еще более жестко, заявив, что нынешняя система фактически лишает людей части их будущих доходов: «Мне кажется, что людей таким образом просто обкрадывают».