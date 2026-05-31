Садовой праздник в особняке "Королевы прессы" Эмилии Беньямин
27 мая в одном из самых роскошных двориков Риги дома Беньяминов прошел яркий и вдохновляющий городской садовой праздник. На мероприятие ...
ФОТО: как прошел изысканный садовой праздник в особняке "Королевы прессы" Эмилии Беньямин
27 мая в одном из самых роскошных двориков Риги дома Беньяминов прошел яркий и вдохновляющий городской садовой праздник. На мероприятие своих партнеров по сотрудничеству и друзей пригласили журналы Pastaiga, Jauns OK, Māja Laukos и портал Jauns.lv.
Праздник собрал вместе актеров, музыкантов, художников, экспертов индустрии, творческие команды журналов, представителей СМИ и друзей издательства Rīgas Viļņi. Ветреный, но залитый солнцем летний вечер прошел в особенной атмосфере — с музыкальными поздравлениями, цирковыми артистами и вдохновляющими беседами.
В легендарном особняке «Королевы прессы» Эмилии Беньямин уже с давних времен пересекаются культура, яркие личности и вдохновение. Этот вечер был наполнен музыкой и летней легкостью: гости наслаждались общением, встречали друзей и партнеров, а также официально открыли сезон садовых вечеринок.
За атмосферу на танцполе отвечала DJ Ella (Элина Фурмане). Музыкальными номерами гостей порадовали трио Melo-M, хор Atpūta, Shipsea и вечно молодые рокеры Carnival Youth.
Мир меняется, и вслед за печатной прессой портал Jauns.lv делает новый шаг в своем развитии. Именно на празднике сада было презентовано новое мобильное приложение Jauns.lv. Оно разработано как одна из самых современных и адаптивных новостных платформ в Латвии, которая объединяет в себе не только персонализированный, но и региональный контент — и все это абсолютно бесплатно. В приложении удобно доступны новости, календарь событий и материалы, настроенные под интересы каждого пользователя.
Насладиться атмосферой цветущего сада и террасы особняка Беньяминов пришли не только руководство и творческая команда Rīgas Viļņi, но и известные дизайнеры одежды Ивета Вецмане и Байба Ладига, художница Гундега Дудума и стилист Синтия Селицка. Среди гостей были замечены фотограф Микс Ужанс, мультихудожник Кашерс, теледущая Кристине Комаровска, музыканты Марта, Маркус Рива и Анния Путниня, инфлюенсеры Лаура Саулите, Уна Улме, Andre Won и Эрик Укасс, организатор Riga Fashion Week Елена Страхова, а также многие другие представители медиа-сферы и друзья издательства.
За веселье и жизнерадостное настроение отвечали артисты Рижской цирковой школы и проекта mims.lv, а за изысканные вкусы и напитки — ресторан MADA Riga, бренды Abavas dzērieni и Venden. Вечернее меню также дополнили мясные закуски от Rīgas Miesnieks.
В завершение вечера гостей ждал приятный сюрприз — подарки: зефир Maigums от Laima для по-летнему сладкого и романтичного настроения и наборы профессиональной косметики для волос от HADAT.
Особую элегантность и цветущую атмосферу празднику придали флористические композиции и цветочные инсталляции от ZiediZiedi.lv.
Историческая справка: почему дом Беньяминов называют «резиденцией Королевы прессы»?
Особняк на улице Кришьяня Барона, 12, в Риге, где прошел праздник, — это легендарное здание с богатой историей. В 1920–1930-х годах он принадлежал Эмилии Беньямин (в девичестве Симсон), которую в латвийском обществе уважительно и восхищенно называли «Королевой прессы» (Preses karaliene).
В межвоенный период Эмилия вместе с мужем Антоном Беньямином создала мощнейшую медиаимперию в Балтии. Они издавали самую популярную в стране газету Jaunākās Ziņas и культовый иллюстрированный журнал Atpūta, который формировал моду, стиль и культурные вкусы целого поколения.
Эмилия Беньямин стала первой латвийской миллионершей, а её роскошный особняк превратился в главный светский салон Риги. Здесь собирался весь цвет общества — от президентов и дипломатов до выдающихся художников и писателей. Символично, что спустя век в этих стенах и в историческом саду по-прежнему бьется сердце латвийской журналистики и собираются творческие люди.