Каждый второй планирует улучшать жилье: какую перепланировку нужно согласовывать?

«Планируя покупку отремонтированной квартиры, покупатели часто сосредотачиваются на визуальном состоянии — новая планировка, объединенная кухня с гостиной или остекленная лоджия кажутся дополнительной ценностью. Опросы, проведенные банком, показывают, что 51% жителей в этом году планируют провести в своем жилье небольшие или более масштабные изменения. Однако если эти изменения юридически не согласованы, они становятся финансовым риском. Несогласованная перепланировка может снизить общую рыночную стоимость квартиры на 5-10%. Если для согласования перепланировки требуется согласие владельцев других квартир, процесс может стать еще более сложным и длительным. Перед выдачей ипотечного кредита банк оценивает значимость перепланировки. Если выявлены изменения, которые можно согласовать в относительно упрощенном порядке, банк может установить обязанность привести документы в порядок в конкретный срок. В свою очередь, если проведенная перепланировка более масштабная и с потенциальными проблемами при согласовании, банк не будет продолжать процесс финансирования до тех пор, пока согласования не будут оформлены. Нужно учитывать, что несогласованное строительство создает и страховые риски, поскольку страховщик может отказать в выдаче полиса или выплате возмещения, например, если причина происшествия связана с проведенными работами», — подчеркивает эксперт Luminor по жилищному кредитованию Каспар Саусайс.