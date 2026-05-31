Евродепутат: для безопасности страны деньги нужно давать не только армии, но и другим структурам
Инцидент с украинскими дронами над Латвией обнажил слабые места в системе безопасности нашей страны. По мнению евродепутата Рейниса Познякса, главной "слепой зоной" остается гражданская оборона, которая получает недостаточно внимания и ресурсов.
Депутат Европейского парламента Рейнис Познякс (Объединенный список) считает, что последовавшие за инцидентом с украинскими дронами на территории Латвии в ночь на 7 мая публичные дискуссии показали необходимость полноценного сотрудничества между Национальными вооруженными силами, Государственной пожарно-спасательной службой и другими структурами безопасности, а также более сбалансированного распределения финансирования между ними.
Депутат Европарламента подчеркивает, что недостаточно лишь принять политическое решение об увеличении финансирования армии, уделяя меньше внимания остальным структурам. По его мнению, апрельский доклад Министерства финансов о ходе выполнения задач показывает, что ситуация с государственным бюджетом может стать «особенно сложной», и существует риск того, что другие службы безопасности продолжат испытывать нехватку средств.
Познякс отмечает, что в апрельском докладе Министерства экономики отдельный раздел посвящен оборонной промышленности. Обязательство инвестировать в нее не менее 500 миллионов евро является правильным шагом, однако выгоду от этих инвестиций должны получить и структуры, задействованные в гражданской обороне.
Он подчеркивает, что алгоритмы действий ответственных служб не могут годами оставаться неизменными по принципу «я отвечаю только за свой участок». Депутат Европарламента отмечает, что у Латвии есть возможность стать примером для других государств-членов Европейского союза в области гражданско-военного сотрудничества с учетом опыта на восточной границе НАТО. Познякс также приводит пример Украины, где с конца прошлого года в систему противовоздушной обороны вовлечены около 20 частных компаний, работающих в координации с государственными структурами.
Как уже сообщалось, ранним утром 7 мая в воздушное пространство Латвии со стороны России влетели несколько беспилотных летательных аппаратов. Два из них упали в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. Жители получили уведомления системы сотового оповещения об угрозе в воздушном пространстве, однако они были разосланы уже после того, как по меньшей мере один из дронов упал.