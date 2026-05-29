Опасный инцидент: российский дрон врезался в жилой дом на территории НАТО - есть пострадавшие
Российский дрон врезался в жилой многоквартирный дом на территории Румынии — страны НАТО. После удара вспыхнул пожар, пострадали люди, а Бухарест заявил о «серьезной и безответственной эскалации» со стороны Москвы.
В приграничном румынском городе Галац в ночь на пятницу российский дрон врезался в многоквартирный жилой дом, сообщило Министерство обороны Румынии. По данным министерства, есть несколько пострадавших.
Un dron golpeó un apartamento en el décimo piso de un bloque residencial en Galați, ciudad del este de Rumanía cercana a la frontera con Ucrania.
«В ночь с 28 на 29 мая Россия возобновила атаки дронами по гражданским и инфраструктурным объектам Украины вблизи речной границы с Румынией. (...) Один из этих дронов вошел в воздушное пространство Румынии, отслеживался радарами до южной части Галаца и врезался в крышу многоквартирного дома, в результате столкновения возник пожар», — говорится в заявлении министерства.
Ранее Воздушные силы Украины сообщили об атаке российских дронов по Одесской области в направлении Рени. Расстояние от Рени до Галаца по прямой составляет около 20 километров.
Вооруженные силы Румынии подняли в воздух два истребителя F-16 и вертолет, которым была поставлена задача уничтожить цель. Жителям затронутых районов были разосланы предупреждения.
Министерство иностранных дел Румынии в пятницу обвинило Россию в серьезной и безответственной эскалации. "Этот инцидент является серьезной и безответственной эскалацией со стороны Российской Федерации", — говорится в заявлении ведомства. Также отмечается, что Бухарест проинформировал генерального секретаря НАТО и "потребовал принять меры для ускорения передачи Румынии средств противодействия дронам".
Глава МИД Румынии Оана Цою заявила в пятницу, что падение российского дрона соответствует критериям, оправдывающим применение статьи 4 НАТО о консультациях с союзниками. "Инцидент прошлой ночью относится к категории инцидентов, которые оправдывают использование инструментов такого типа. Речь идет о консультациях между союзными государствами в тот момент, когда одно из них считает, что существует угроза его безопасности. Очевидно, что применение статьи 4 является совместным решением. Это часть обсуждений возможностей, которые у нас есть на данный момент", – отметила она.