Опасный инцидент: российский дрон врезался в жилой дом на территории НАТО - есть пострадавшие

Глава МИД Румынии Оана Цою заявила в пятницу, что падение российского дрона соответствует критериям, оправдывающим применение статьи 4 НАТО о консультациях с союзниками. "Инцидент прошлой ночью относится к категории инцидентов, которые оправдывают использование инструментов такого типа. Речь идет о консультациях между союзными государствами в тот момент, когда одно из них считает, что существует угроза его безопасности. Очевидно, что применение статьи 4 является совместным решением. Это часть обсуждений возможностей, которые у нас есть на данный момент", – отметила она.