Цена не имеет значения: Литва готова сбивать дроны даже дорогими ракетами
Литва готова сбивать нарушителей воздушного пространства дорогостоящими системами ПВО. Президент соседней страны Гитанас Науседа заявил: цена ракеты не аргумент, когда речь идет о безопасности людей.
Гитанас Науседа говорит, что Литва готова сбить нарушивший ее воздушное пространство летательный аппарат, даже если для этого потребуется использовать дорогие ракеты. «Цена сбивания для нас не главное, могут быть использованы и дорогие системы для уничтожения аппарата, поскольку человеческие жизни бесценны, а здоровье людей — наш главный приоритет», — сказал глава государства в среду после заседания Государственного совета по обороне (ГСО).
Об этом он заявил после того, как на прошлой неделе дроны предположительно дважды нарушили воздушное пространство Литвы. Из-за этих инцидентов оба раза объявлялась воздушная тревога.
По словам Науседы, Литва стремится к тому, чтобы имеющаяся в стране система противовоздушной обороны (ПВО) и обнаружения охватывала разные высоты, позволяла как можно раньше распознать беспилотник и в случае выявления угрозы уничтожить его.
«Оборудование есть, оно интенсивно тестируется. (...) Эти системы должны работать должным образом, в различных метеорологических условиях, они должны покрывать как большие, так и малые расстояния», — отметил президент. «Случается, что одно оборудование оправдывает себя меньше, другое после тестирования показывает хорошие результаты, и мы видим, что его действительно можно использовать», — добавил он.
В связи с участившимися инцидентами в воздушном пространстве стран Балтии во вторник в Вильнюсе состоялась встреча председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с президентами Литвы, Латвии и Эстонии. Фон дер Ляйен отметила, что Комиссия полна решимости ускорить реализацию таких инициатив, как Европейская стена дронов или «Страж восточного фланга» (англ. Eastern Flank Watch).
«Эти инициативы действительно важны, они позволяют нам рассчитывать на соответствующее внимание и при обсуждении многолетней финансовой перспективы, переговоры по которой начнутся в ближайшее время», — сказал Науседа.