Цена не имеет значения: Литва готова сбивать дроны даже дорогими ракетами

Гитанас Науседа говорит, что Литва готова сбить нарушивший ее воздушное пространство летательный аппарат, даже если для этого потребуется использовать дорогие ракеты. «Цена сбивания для нас не главное, могут быть использованы и дорогие системы для уничтожения аппарата, поскольку человеческие жизни бесценны, а здоровье людей — наш главный приоритет», — сказал глава государства в среду после заседания Государственного совета по обороне (ГСО).