"Это означает бедные годы старости": глава Банка Латвии об идее добровольного второго пенсионного уровня
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс выступил против идеи сделать второй пенсионный уровень добровольным и разрешить досрочное изъятие накоплений, предупредив, что такое решение может подорвать устойчивость системы и привести к бедности будущих пенсионеров.
В эфире программы "Nedēļa.Post Scriptum" на TV24 президент Банка Латвии Мартиньш Казакс высказался резко против инициатив сделать второй пенсионный уровень добровольным и разрешить жителям досрочно забирать накопленные средства.
Комментируя предложение предоставить людям право изять деньги уже сейчас, он заявил: «По моему мнению, это действительно был бы плохой выбор. Устойчивость пенсий выстроена так, чтобы у человека при выходе на пенсию действительно была опора. В пожилом возрасте работать сложнее, потребности другие, здоровье слабее».
По словам Казакса, опыт Эстонии не является позитивным примером. «От эстонцев я не слышал ни одного хорошего слова — ни от финансовой индустрии, ни от центрального банка», — отметил он.
Глава Банка Латвии подчеркнул, что значительная часть средств в случае досрочного изятия быстро тратится. «Мы увидели, что большая часть этих денег сразу расходуется. Это уходит в импорт. К сожалению, часть средств также выманили мошенники», — сказал он.
Особую тревогу, по его словам, вызывает положение тех групп населения, для которых будущая пенсия будет единственным источником дохода. «Особенно для тех, у кого нет ничего кроме первого государственного уровня и того, что они сами накопили во втором уровне. Если исчезнут и эти средства, это означает бедные годы старости. Это было бы очень плохо», — подчеркнул Казакс.
Ранее сообщалось, что в Латвии обсуждается идея сделать второй пенсионный уровень добровольным. На платформе общественных инициатив Manabalss.lv уже собраны необходимые 10 000 подписей за призыв предоставить жителям право отказаться от участия во втором уровне. Параллельно идет сбор подписей за законодательное разрешение на добровольное полное или частичное изъятие накоплений.
Однако у этой инициативы есть и противники. Представители банков предупреждают, что массовое досрочное изъятие средств стало бы огромной стратегической ошибкой и поставило бы значительную часть будущих пенсионеров под риск бедности. Министерство финансов также считает, что превращение второго уровня в добровольный или разрешение на досрочное изъятие средств несоответствует долгосрочным целям пенсионной системы.
Свою позицию в программе "Preses klubs" на TV24 высказала и вице-президент Латвийской конфедерации работодателей, исполнительный директор Ассоциации работодателей здравоохранения и депутат Бауского края Инара Петерсоне. По ее мнению, подобные изменения могут иметь разрушительные последствия.