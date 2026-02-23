"Это означает бедные годы старости": глава Банка Латвии об идее добровольного второго пенсионного уровня

Особую тревогу, по его словам, вызывает положение тех групп населения, для которых будущая пенсия будет единственным источником дохода. «Особенно для тех, у кого нет ничего кроме первого государственного уровня и того, что они сами накопили во втором уровне. Если исчезнут и эти средства, это означает бедные годы старости. Это было бы очень плохо», — подчеркнул Казакс.