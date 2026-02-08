Деньги сегодня или пенсия завтра: инициатива на Manabalss.lv набрала 10 000 подписей

В инициативе указано, что в настоящее время у всех, кто родился после 1971 года, в обязательном порядке удерживается 6% доходов, которые направляются в частные пенсионные фонды. По мнению партии, эти фонды не обязаны ни сохранять, ни приумножать данные средства, в результате чего в долгосрочной перспективе жители несут убытки, а потенциальные пенсии могут оказаться меньше внесенной суммы.