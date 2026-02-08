Деньги сегодня или пенсия завтра: инициатива на Manabalss.lv набрала 10 000 подписей
В Латвии предлагают сделать второй пенсионный уровень добровольным: сторонники инициативы говорят о потерях, высоких налогах и праве забрать свои деньги, противники предупреждают о рисках бедности в старости.
На платформе общественных инициатив Manabalss.lv собрано необходимые 10 000 подписей за призыв сделать второй пенсионный уровень добровольным. Инициативу подала не представленная в Сейме партия Platforma 21 (ранее — Katram un katrai), которую в свое время основал Алдис Гобземс.
В инициативе указано, что в настоящее время у всех, кто родился после 1971 года, в обязательном порядке удерживается 6% доходов, которые направляются в частные пенсионные фонды. По мнению партии, эти фонды не обязаны ни сохранять, ни приумножать данные средства, в результате чего в долгосрочной перспективе жители несут убытки, а потенциальные пенсии могут оказаться меньше внесенной суммы.
По мнению партии, в Латвии действуют высокие налоги на рабочую силу, что снижает конкурентоспособность экономики страны и способствует развитию теневой экономики. Партия предлагает разрешить жителям свободно выбирать — продолжать накапливать средства во втором пенсионном уровне, перевести накопленный капитал в первый уровень или изъять его, а также для тех, кто отказывается от второго уровня, сократить социальные взносы на 6%, тем самым увеличив располагаемые доходы и стимулируя оборот денег в экономике Латвии.
Также на платформе Manabalss.lv собираются подписи под инициативой, предлагающей законодательно закрепить возможность добровольного полного или частичного изъятия накоплении второго пенсионного уровня. Автор инициативы — Гирт Бумберс — считает, что изъятие средств второго пенсионного уровня обеспечит жителям большую финансовую безопасность и снизит риск попадания в финансовые трудности. Под этой инициативой собрано около 6000 подписей.
Как сообщалось ранее, в 2021 году в Эстонии вступила в силу реформа пенсионной системы, инициированная ныне находящейся в оппозиции национал-консервативной партией Isamaa. Второй пенсионный уровень, ранее являвшийся обязательным, стал добровольным. Наряду с возможностью увеличения взносов появилась возможность приостановить платежи или досрочно изъять средства, уплатив налоги. Свои накопления из второго пенсионного уровня изъяли более 270 000 человек.
Министерство финансов Эстонии разработало проект поправок к пенсионному закону, предусматривающий, что возможность повторного участия во втором пенсионном уровне будет предоставляться не через десять лет, как это происходит сейчас, а через пять лет. Кроме того, согласно планам министерства, будет возможно изымать лишь часть пенсионных накоплении.