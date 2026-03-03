Исповедь актрисы Кристины Эпплгейт об абьюзе, сексуальном насилии в детстве и неизлечимом диагнозе

Помимо личной травмы, актриса говорит и о проблемах с самооценкой и здоровьем. Став знаменитой в конце 1980-х благодаря роли Келли Банди в "Married... With Children", она признается, что давление публичной жизни сильно ударило по уверенности в себе. «Чем больше становилась моя слава, тем меньше становилась моя самооценка. Я хотела, чтобы кто-то заметил, но когда ты знаменитость, со стороны кажется, что твоя жизнь — сплошное удовольствие. Мои грустные глаза плакали, но никто этого не видел», — вспоминает она. По ее словам, на протяжении двух десятилетий она справлялась с этим тем, что практически не ела, боролась с дисморфофобией и нездоровыми отношениями с едой.