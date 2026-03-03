Исповедь актрисы Кристины Эпплгейт об абьюзе, сексуальном насилии в детстве и неизлечимом диагнозе
Актриса Кристина Эпплгейт накануне выхода мемуаров You With the Sad Eyes впервые так подробно рассказала о пережитом в детстве насилии, годах проблем с самооценкой и том, как изменилась ее жизнь после диагноза - рассеянный склероз.
Кристина Эпплгейт откровенно рассказала о тяжелом детстве, пережитом насилии, проблемах с восприятием собственного тела и о том, как продолжает бороться с рассеянным склерозом, в мемуарах You With the Sad Eyes, которые вышли 3 марта. Звезда сериалов поделилась эмоциональными деталями в интервью Good Morning America и не смогла сдержать слез, вспоминая события, сформировавшие ее жизнь.
Эпплгейт призналась, что книга получилась предельно личной: она выросла из многолетних дневниковых записей и работы с психотерапевтами, которые актриса долгое время держала под замком.
«То, что я писала в этих дневниках и журналах, было заперто в коробке. Я никогда не хотела, чтобы кто-то это увидел, и по какой-то причине я подумала: "Ладно, давайте откроем"», — объяснила она.
54-летняя актриса надеется, что ее история поможет тем, кто пережил похожую боль, почувствовать себя «не такими одинокими».
В мемуарах подробно описано насилие, с которым она столкнулась в детстве и юности. По словам Кристины, в пять лет она стала жертвой сексуального насилия со стороны няни, а в ранние годы жизни также переживала физическое насилие вместе с матерью Нэнси Придди, которая боролась с героиновой зависимостью и жила с агрессивным партнером. «Мне кажется, с [трех] до семи лет у меня была, пожалуй, худшая ситуация», — сказала она, описывая хаотичный быт, наркотическую зависимость и нестабильность. Также Эпплгейт рассказала о собственном опыте абьюзивных романтических отношений, подчеркнув сложные чувства, из-за которых бывает трудно уйти. «Тебе врут. И в какой-то момент ты просто… ты либо так боишься, либо начинаешь верить, что ты недостаточно достойна какой-то другой любви», — сказала она со слезами.
«Я знаю, как много женщин оказываются в абьюзивных отношениях, и общество говорит: "Ну, я сильная женщина, я бы ушла". И знаете что? Нет», — подчеркнула она.
Эпплгейт надеется, что книга поможет лучше понять нюансы абьюза и поддержит тех, кто страдает молча.
Помимо личной травмы, актриса говорит и о проблемах с самооценкой и здоровьем. Став знаменитой в конце 1980-х благодаря роли Келли Банди в "Married... With Children", она признается, что давление публичной жизни сильно ударило по уверенности в себе. «Чем больше становилась моя слава, тем меньше становилась моя самооценка. Я хотела, чтобы кто-то заметил, но когда ты знаменитость, со стороны кажется, что твоя жизнь — сплошное удовольствие. Мои грустные глаза плакали, но никто этого не видел», — вспоминает она. По ее словам, на протяжении двух десятилетий она справлялась с этим тем, что практически не ела, боролась с дисморфофобией и нездоровыми отношениями с едой.
Ситуация обострилась после диагноза «рассеянный склероз», который ей поставили в 2021 году. Это заболевание, при котором иммунная система поражает головной и спинной мозг, сделало Кристину во многом прикованной к постели из-за боли и сильной усталости. Она рассказала о последствиях - прибавке около 18 килограммов из-за стероидов и потере мышечной массы, из-за чего ноги стали «пугающе выглядеть» и легче травмируются. «Иногда вес беспокоил меня больше, чем сама болезнь», — призналась она. При этом актриса подчеркивает, что не собирается позволить этому определять ее жизнь: «Это болезнь. Но она не победит», — сказала она.
Эпплгейт также рассказала, как со временем менялось ее отношение к еде. После лет жестких ограничений переломный момент наступил в 2000 году, когда она впервые позволила себе сыр в салате — так начался путь к более здоровому восприятию питания. Однако из-за проблем с желудком, связанных с болезнью, ей и сейчас приходится быть осторожной, чтобы не довести себя до госпитализации.
На этом испытания со здоровьем не заканчиваются. В 2008 году актриса перенесла двустороннюю мастэктомию после диагноза «рак груди на ранней стадии». Позже, в 2017 году, она узнала, что является носителем мутации гена BRCA1, повышающей риск онкологических заболеваний, и в профилактических целях удалила яичники и маточные трубы.
Несмотря на все сложности, Кристина говорит, что главное для нее — дочь Сэди, которой 15 лет, и радость от времени, проведенного вместе. Ради дочери она заставляет себя вставать с постели.
Мемуары Кристины Эпплгейт обещают стать жестким, откровенным рассказом о самых темных моментах ее жизни и пути к исцелению. «У меня больше нет места для неискренности или скрытых смыслов. Когда я говорю, больше нет подтекста. Все, что я говорю, — правда, без украшений и приукрашивания», — заявила она. Через эту историю актриса надеется дать другим людям силы посмотреть в лицо своему прошлому и найти опору в уязвимости.