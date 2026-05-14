Снятие сбережений второго пенсионного уровня для некоторых может обернуться неприятным сюрпризом
Более 40 тысяч жителей Латвии уже поддержали идею досрочно получить деньги второго пенсионного уровня, однако эксперты предупреждают: значительную часть этих средств могут забрать налоги, алиментные долги и судебные приставы.
Более 40 000 человек воспользовались возможностью подписаться за предложение внести изменения в Закон о государственных накопительных пенсиях. Наиболее активно инициативу поддерживают люди в возрасте от 30 до 44 лет. Поправки предусматривают расширение возможностей досрочного использования пенсионного капитала. Чтобы инициатива стала реальностью, необходимо собрать 154 000 подписей.
Средняя сумма, накопленная жителями Латвии во втором пенсионном уровне, составляет семь с половиной тысяч евро. Однако получить эту или любую другую сумму полностью на руки не получится. Сначала придется заплатить налог. Конечно, если только для накоплений второго пенсионного уровня не будет установлен какой-либо особый исключительный статус, сообщают «360TV Ziņas».
Пенсия второго уровня, которая выплачивается вместе со пенсией по возрасту или в виде выплат по полису «пожизненного» страхования, облагается подоходным налогом с населения в размере 25,5% так же, как и пенсия первого уровня. Налог удерживает выплачивающая пенсию организация — Государственное агентство социального страхования или страховая компания, выплачивающая пенсию по полису «пожизненного» страхования.
И даже после уплаты налога многих может ждать разочарование. Главный редактор портала Latvijas Vēstnesis считает, что возможность снять накопления второго пенсионного уровня может превратиться в «пир» для взыскателей долгов. Общая сумма долгов, находящихся в производстве у судебных исполнителей, превышает 5,7 миллиарда евро.
В Совете присяжных судебных исполнителей Латвии указывают, что существует лишь несколько видов пособий, к которым взыскатели долгов не могут получить доступ, например пособия при рождении ребенка, пособия на похороны и отопление. Сейчас еще нельзя точно сказать — если разрешат снимать накопления второго пенсионного уровня, смогут ли взыскатели получить доступ и к этим средствам. В свою очередь, если человек является неплательщиком алиментов, может случиться так, что из накоплений второго пенсионного уровня он получит лишь крохи.
Если будет принят порядок, позволяющий снимать пенсионные накопления, необходимо предусмотреть механизм, при котором часть средств, предназначенная для погашения долгов по алиментам, не могла бы быть изъята самим должником. Эти деньги должны направляться либо в государственный бюджет, либо иждивенцам, на содержание которых алименты не выплачивались. При этом долги по алиментам нередко достигают крупных сумм — 15–20 тысяч евро, а в отдельных случаях составляют 30 и даже 40 тысяч евро.
Присяжный судебный исполнитель обязан обращать взыскание на имущество и денежные средства должника. Это означает, что должна существовать возможность обращать взыскание и на эти денежные средства.
Инициаторы идеи о снятии накоплений второго пенсионного уровня — сборщики подписей от партии «Латвия на первом месте» — по крайней мере депутат Линда Лиепиня считает, что если человек является должником по алиментам, то оставленные дети заслуживают получить часть накоплений второго пенсионного уровня. Другой вопрос — следует ли разрешать взыскателям долгов получать доступ к этим средствам, например в случаях неоплаченных потребительских или ипотечных кредитов.