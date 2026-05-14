Снятие сбережений второго пенсионного уровня для некоторых может обернуться неприятным сюрпризом

В Совете присяжных судебных исполнителей Латвии указывают, что существует лишь несколько видов пособий, к которым взыскатели долгов не могут получить доступ, например пособия при рождении ребенка, пособия на похороны и отопление. Сейчас еще нельзя точно сказать — если разрешат снимать накопления второго пенсионного уровня, смогут ли взыскатели получить доступ и к этим средствам. В свою очередь, если человек является неплательщиком алиментов, может случиться так, что из накоплений второго пенсионного уровня он получит лишь крохи.