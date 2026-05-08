Курьеры сбились с ног: литовцы променяли свои будущие пенсии на велосипеды и надувные бассейны
В Литве населению разрешили забрать пенсионные накопления второго уровня, после чего в апреле существенно выросла потребительская активность. Как сообщает компанияи Omniva, в самую активную неделю месяца объем посылок в Литве увеличился на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Период выплат второго пенсионного уровня в Литве совпал с сезоном покупок, поэтому наряду с более дорогими товарами, такими как бытовая техника и мебель, жители активно приобретали товары для отдыха и сада — велосипеды, батуты, надувные бассейны и другие сезонные товары», — отметил представитель Omniva в Латвии Янис Анджанc.
В первую неделю выплат Omniva в Литве доставила более 390 тысяч посылок, что примерно на 30% больше, чем неделей ранее, и на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. На следующей неделе объем отправлений продолжил расти, достигнув 425 тысяч посылок — это на 74% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Наибольший поток посылок наблюдался 16 и 22 апреля, что показывает: часть жителей совершала покупки сразу после получения средств, тогда как другие уделяли больше времени совершению крупных покупок.
«Это был не просто однодневный всплеск, а рост потребительской активности, продолжавшийся несколько недель. Больше всего посылок было доставлено в регионах Вильнюса и Каунаса», — продолжает Янис Анджанс.
Чтобы обеспечить обработку и доставку возросшего объема посылок, Omniva в Литве усилила свои операционные мощности, организовав дополнительные смены и привлекая дополнительных сотрудников.
«Прогнозируя объемы отправлений, мы учитывали и опыт Эстонии, где аналогичный рост потребления после пенсионных выплат ощущался с небольшой задержкой по времени. В Литве потребительская активность выросла еще быстрее, чем в Эстонии», — подчеркнул Янис Анджанс.
В Латвии, однако, как ранее писал Otkrito.lv, многие считают, что в краткосрочной перспективе возможность изъять накопленные средства части общества может показаться привлекательной, особенно в предвыборное время. Однако люди не всегда осознают долгосрочные последствия такого решения.