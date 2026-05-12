"Безответственный шаг политиков": эксперт предупредил, чем может обернуться досрочный доступ к пенсионным деньгам
Жителям предлагают разрешить досрочно забирать деньги со второго пенсионного уровня, но эксперты предупреждают: такое решение может ударить по будущим пенсиям и создать новые риски для всей системы.
Разрешить частично или полностью изымать накопления второго пенсионного уровня и использовать их на собственные нужды — такие изменения предусматривают поправки к Закону о государственных фондируемых пенсиях, предложенные партией «Латвия на первом месте». Центральная избирательная комиссия (ЦИК) решила разрешить регистрацию этого законопроекта, и теперь идет сбор подписей жителей за проведение референдума по этому вопросу.
Против регистрации законопроекта выступили как минимум два министерства, а также член ЦИК и судья Верховного суда Марика Сенкане. По ее словам, представленный законопроект фактически помещается на одном листе формата А4, хотя речь идет почти о реформе пенсионной системы, сообщает LSM.lv.
«На мой личный взгляд, довольно логично, что такой масштабный вопрос, изложенный на листе А4, не может считаться серьезно подготовленным», — заявила Сенкане.
Идею довольно резко критикуют и другие эксперты, в том числе доктор экономических наук Эдгар Волскис. В интервью Латвийскому радио он заявил, что в инициативе виден политический популизм.
«Я могу назвать это просто безответственным шагом со стороны политиков. И если политики считают, что таким образом они как-то помогут жителям или решат какие-то их проблемы, то нет. Ответ — нет. Наоборот, я бы даже сказал, что они наносят людям серьезный вред в будущем, который может привести к еще большим проблемам, когда эти люди выйдут на пенсию», — сказал Волскис.
Экономист перечислил возможные риски, если такое решение будет принято. Во-первых, если человек решит полностью изъять накопления второго пенсионного уровня, его общая пенсия может снизиться на 15-25% — в зависимости от того, как долго он находился на рынке труда.
Во-вторых, как показывает опыт других стран, большинство людей все же используют такие деньги на потребление, что подстегивает инфляцию. Из-за инфляции придется сильнее индексировать пенсии, а это означает дополнительные расходы из специального бюджета. По оценке Волскиса, через 5-10 лет это может привести к краху пенсионной системы.
Еще один риск, на который указал экономист, связан с возможными юридическими последствиями. Если через несколько лет юристы докажут, что такое решение не соответствует Сатверсме, изъятые деньги придется возвращать. Как люди смогут это сделать и кто из политиков возьмет на себя ответственность, непонятно.
При этом Волскис предлагает альтернативные варианты. Например, разрешить использовать накопления второго пенсионного уровня для ипотечных кредитов.
«Это могло бы стать хорошей поддержкой для молодых семей при покупке недвижимости. Тогда эти деньги оставались бы в системе. Вероятность того, что заемщики по ипотечным кредитам не смогут выполнить свои обязательства, обычно ниже 1%, поэтому риски были бы минимальными. Но это была бы огромная поддержка для народного хозяйства. Если бы люди приобретали недвижимость, они могли бы реализовать свои конституционные права», — сказал экономист.
Другим вариантом, по его мнению, могло бы стать создание одного государственного фонда управления, где пенсионными накоплениями занимались бы профессионалы, инвестируя деньги на различных финансовых рынках. Это, как считает Волскис, также позволило бы развивать экономику.
О том, что с накоплениями второго пенсионного уровня нужно обращаться очень осторожно, в передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» заявила и заместитель председателя Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука.
Она напомнила пример Эстонии, где была изъята огромная сумма денег.
«И куда она была потрачена? В том числе на азартные игры, в том числе просто потрачена. Особенно молодые люди не думают о своей старости, потому что она кажется такой далекой, что об этом можно не думать, можно жить сейчас. И, к сожалению, когда есть еще и глобальная неопределенность, людям естественно хочется тратить сейчас, а не думать о своей старости», — сказала Штейнбука.
В то же время она отметила, что поддержала бы возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня в случаях, когда деньги необходимы для лечения тяжелого заболевания.
Чтобы референдум состоялся, в течение года необходимо собрать около 155 тысяч подписей. Если подписи будут собраны раньше и инициатор сочтет, что необходимое количество достигнуто, ЦИК сможет начать дальнейший процесс раньше.