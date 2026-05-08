Самым пожилым пенсионерам Латвии могут увеличить выплаты на 2,85 евро за год стажа

Предложение предусматривает с 1 января следующего года увеличить для проживающих в Латвии пенсионеров старше 85 лет стоимость одного года стажа до 31 декабря 1995 года на 0,50 евро, а также ввести новую доплату за стаж с 1 января 1996 года (в следующем году это составит 2,34 евро за один год стажа, и эта сумма будет индексироваться каждый год). Таким образом, среднее увеличение пенсии в целом составит 2,85 евро (за стаж до 1996 года и после него) за один год стажа, пишет Diena.