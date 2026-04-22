В Латвии готовят пенсионную реформу. Кому реально хотят добавить денег?
Министерство благосостояния предлагает переписать правила игры для будущих пенсионеров: с 2027 года в Латвии могут начать поэтапно вводить элементы базовой пенсии — с новыми доплатами за стаж и приоритетом для самых пожилых.
Министерство благосостояния вынесло на общественное обсуждение доклад о планах по внедрению так называемой базовой пенсии, в соответствии с которыми предусмотрено с 2027 года начать постепенно увеличивать надбавки к пенсиям по старости и ввести новую надбавку за страховой стаж с 1996 года.
В докладе отмечается, что совершенствование надбавок к пенсиям по старости, повышение доплаты за страховой стаж до конца 1995 года и введение дополнительной надбавки за стаж с 1996 года станет шагом в направлении так называемой базовой пенсии. По оценке министерства, это обеспечит более справедливый подход ко всем получателям пенсий по старости независимо от времени назначения пенсии.
Министерство предлагает с 1 января 2027 года для проживающих в Латвии пенсионеров по старости, достигших 85-летнего возраста, увеличить на 0,50 евро стоимость одного года страхового стажа за период до 31 декабря 1995 года, а также ввести новую надбавку за стаж с 1 января 1996 года.
После этого круг получателей планируется расширять каждые три года на следующие возрастные группы: с 2030 года - до 80 лет, с 2033 года - до 75 лет, с 2036 года - до 70 лет, а с 2039 года - до 65 лет.
Такой подход предлагается начать применять с самых пожилых пенсионеров, поскольку, согласно данным Государственного агентства социального страхования, самые низкие пенсии в феврале 2026 года были именно у людей старше 85 лет.
В докладе также указано, что надбавка еще не назначена 22% получателей пенсий по старости - тем, кто вышел на пенсию с 2021 по 2026 год и имеет страховой стаж до конца 1995 года. Этим людям надбавку планируется назначить в 2027 и 2028 годах.
Чтобы не создать чрезмерной нагрузки на государственный бюджет, повышение надбавок и введение новой системы предлагается осуществлять постепенно.
Согласно расчетам Минблага, дополнительные расходы из государственного бюджета на это мероприятие составят 13,4 млн евро в 2027 году, 34,8 млн евро в 2030 году, а к 2039 году - 400,1 млн евро. В 2027 году это будет 0,03% ВВП, а в 2051 году - 0,9% ВВП.
В министерстве отмечают, что основной вызов пенсионной системы Латвии связан не только с финансами, но и с социальной устойчивостью: размеры пенсий отстают от среднего уровня стран ОЭСР и Евросоюза, рабочая сила сокращается из-за низкой рождаемости и эмиграции, а население стареет.
По мнению Минблага, со временем это приведет к снижению уровня пенсий, а накопления второго и третьего пенсионных уровней, хотя и смягчают влияние демографии, подвержены финансовым рискам.
Поэтому предлагается усилить поддержку пенсионеров, которая не зависит напрямую от демографии и экономических циклов, но обеспечивает справедливость системы. Сейчас существуют две разные схемы надбавок в зависимости от года назначения пенсии, с разными ставками - 2,58 евро и 1,72 евро за год стажа до 1995 года.
Средний размер пенсии в феврале этого года составлял 640,67 евро, а вместе с надбавкой - 679,21 евро. Самые низкие пенсии были у людей старше 85 лет - в среднем 503,71 евро, а с надбавкой - 586,31 евро.
Обсуждение доклада продлится до 5 мая.