Цены на сельхозземли пошли вниз - дорожает только возле Риги
Рынок сельхозземель в Латвии "просел": средние цены впервые за годы роста пошли вниз, а объем сделок упал до одного из самых низких уровней за 13 лет. Эксперты объясняют — качественных земель становится все меньше.
В 2025 году средняя цена сделок с сельскохозяйственными землями была ниже, чем в 2024 году, - таким образом, рост цен, наблюдавшийся с 2019 года, замедлился. Об этом свидетельствуют данные как Государственной земельной службы, так и компании по операциям с недвижимостью Arco Real Estate, сообщает Latvijas Avize.
Член правления Arco Real Estate и сертифицированный оценщик недвижимости Марис Лаукалейс отмечает, что в 2025 году наиболее заметно средняя цена сделок снизилась в Латгале - на 9%. Меньшее снижение (на 5%) наблюдалось в Видземе, а совсем незначительное - на 2% - в Земгале. Лишь в Курземе средняя цена сделок в прошлом году практически не отличалась от уровня предыдущего года. В Латгале средняя цена сделки составила 3045 евро за гектар. Самые высокие цены по-прежнему были в Земгале - в среднем 6389 евро за гектар. В Баускском и Елгавском краях стоимость покупки земли достигала 13 000-16 000 евро за гектар.
Однако количество сделок, заключенных в 2025 году на суммы свыше 10 000 евро за гектар, оказалось на 13% меньше, чем в 2024 году. Более половины всех сделок прошлого года были заключены по цене от 3000 до 6000 евро за гектар.
Сократилось также количество сделок и площадь проданной земли. В 2025 году было продано 8793 гектара земли - на 18% меньше, чем в 2024 году. По объему проданных площадей это был один из самых низких показателей за последние 13 лет.
Руководитель отдела продажи лесов компании Latio Янис Веберс также признает, что в прошлом году активность на рынке земли снизилась. Уменьшились как число сделок, так и общая площадь проданных земель. Однако Янис Веберс отмечает, что данные Latio по сделкам с участками площадью более 3 гектаров, где доля сельскохозяйственных земель превышает 80% и отсутствует застройка, показывают противоположную тенденцию - в среднем по стране цена земли выросла. В 2024 году она составляла в среднем 5367 евро за гектар, а в 2025 году - уже 5615 евро за гектар.
Правда, в исторических регионах колебания цен были неравномерными, поэтому средние показатели по стране следует анализировать с осторожностью. Несмотря на общий рост средней цены, в Курземе, Латгале и Видземе она действительно снизилась, тогда как в районах, расположенных ближе к столице, и в Земгале - выросла.
Почему же в прошлом году в ряде исторических регионов цены на землю снизились и активность рынка ослабла? "Причина падения цен и снижения активности заключается в том, что на рынке все чаще ощущается нехватка освоенных и плодородных сельскохозяйственных земель", - поясняет Марис Лаукалейс.