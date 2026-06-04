Цены на сельхозземли пошли вниз - дорожает только возле Риги

Член правления Arco Real Estate и сертифицированный оценщик недвижимости Марис Лаукалейс отмечает, что в 2025 году наиболее заметно средняя цена сделок снизилась в Латгале - на 9%. Меньшее снижение (на 5%) наблюдалось в Видземе, а совсем незначительное - на 2% - в Земгале. Лишь в Курземе средняя цена сделок в прошлом году практически не отличалась от уровня предыдущего года. В Латгале средняя цена сделки составила 3045 евро за гектар. Самые высокие цены по-прежнему были в Земгале - в среднем 6389 евро за гектар. В Баускском и Елгавском краях стоимость покупки земли достигала 13 000-16 000 евро за гектар.