В пятницу во второй половине дня возможны грозовые ливни

В первой половине ночи дождь ожидается местами в Курземе и западной Земгале, позже ночью и утром кратковременный дождь возможен местами в центральной и восточной части страны. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, температура воздуха ночью понизится до +11..+16 градусов.