В Риге ограничат движение транспорта во время визита князя и Великого магистра Мальтийского ордена
В связи с официальным визитом в Латвию князя и Великого магистра Суверенного Мальтийского ордена Фра Джона Т. Данлапа (Fra’ John T. Dunlap) и сопровождающей его делегации, на ряде улиц Риги будут введены ограничения для движения транспорта и пешеходов, сообщает Рижское самоуправление.
Запрет на остановку и стоянку
С 7:00 понедельника, 8 июня, до 12:00 среды, 10 июня, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:
- по обеим сторонам улицы Театра (на участке от бульвара Аспазияс до улицы Вальню);
- на левой стороне бульвара Аспазияс (на участке от улицы Театра до улицы Калькю).
Ограничения движения по дням
9 июня движение транспорта и пешеходов будет ограничено или, в случае необходимости, кратковременно перекрыто по следующим адресам:
- Площадь Пилс, а также на перекрестках площади с улицами Муйтас, Торня (у здания Банка Латвии) и Цитаделес;
- на перекрестке улицы Пилс и Полю гате, а также в Полю гате и Даугавас гате;
- на площади Бривибас (у памятника Свободы);
- на улицах Клостера и Ханзас (на участке от улицы Сканстес до улицы Пулквежа Бриежа).
В этот же день, 9 июня, с 12:00 до 14:00 будет ограничено или полностью закрыто движение плавсредств по Городскому каналу на участке от пешеходного мостика у здания Латвийской национальной оперы и балета до пешеходного мостика у Бастейкалнса.
10 июня аналогичные кратковременные ограничения для транспорта и пешеходов будут вводиться на Ратушной площади и площади Латышских стрелков.
Общие правила на время визита
С 8 по 10 июня движение транспорта и пешеходов будет временно ограничиваться или перекрываться по маршрутам следования кортежа делегации, а также во время прибытия и убытия гостей от посещаемых объектов.
Движение общественного транспорта и пешеходов возле объектов, которые посетит делегация, будет регулироваться и корректироваться по мере необходимости.