В Риге ограничат движение транспорта во время визита князя и Великого магистра Мальтийского ордена

В этот же день, 9 июня, с 12:00 до 14:00 будет ограничено или полностью закрыто движение плавсредств по Городскому каналу на участке от пешеходного мостика у здания Латвийской национальной оперы и балета до пешеходного мостика у Бастейкалнса.