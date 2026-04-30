Пенсия с подвохом: неочевидное правило, о котором не знают многие пенсионеры

Если выясняется, что пенсия по инвалидности была бы выше, человеку продолжают выплачивать пенсию по возрасту, но ее размер увеличивают до уровня пенсии по инвалидности. Если же пенсия по инвалидности ниже, никаких изменений не происходит — человек остается на прежней пенсии по возрасту. Получать одновременно две пенсии невозможно.