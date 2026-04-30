Пенсия с подвохом: неочевидное правило, о котором не знают многие пенсионеры
Многие пенсионеры уверены, что после установления инвалидности их выплаты автоматически увеличатся, однако на практике система работает иначе. В Государственном агентстве социального страхования (VSAA) поясняют: одновременно получать пенсию по возрасту и по инвалидности невозможно, а итоговая сумма зависит от индивидуального перерасчета, о котором знают далеко не все.
Жители Латвии нередко сталкиваются с вопросами о том, как начисляются пенсии после получения инвалидности. В редакцию МК-Латвия обратилась читательница Тамара с конкретной ситуацией.
«Мой муж — пенсионер, недавно ему установили инвалидность первой группы. Тем не менее он продолжает получать только пенсию по возрасту, а в пенсии по инвалидности ему отказали. Почему?» — спрашивает она.
Разъяснение дала представитель VSAA Ивета Дайне. По ее словам, после достижения пенсионного возраста человеку может выплачиваться только один вид пенсии — по старости. Если же пенсионеру устанавливается инвалидность, специалисты агентства проводят перерасчет и сравнивают два возможных варианта: пенсию по возрасту и пенсию по инвалидности.
Если выясняется, что пенсия по инвалидности была бы выше, человеку продолжают выплачивать пенсию по возрасту, но ее размер увеличивают до уровня пенсии по инвалидности. Если же пенсия по инвалидности ниже, никаких изменений не происходит — человек остается на прежней пенсии по возрасту. Получать одновременно две пенсии невозможно.
Также в агентстве обращают внимание на налогообложение. Если размер пенсии превышает 1000 евро и установлена инвалидность первой группы, подоходный налог рассчитывается иначе: ставка 25,5% применяется не к сумме сверх 1000 евро, а к сумме, превышающей 1154 евро.
Таким образом, отказ в отдельной пенсии по инвалидности в подобных случаях не является ошибкой — это предусмотрено действующим порядком начисления выплат.