Второй пенсионный уровень: дойдет ли спор о накоплениях до референдума?
В Латвии спор вокруг пенсионных накоплений второго уровня вышел на новый этап — Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала законопроект, который в будущем потенциально может привести даже к референдуму по этому вопросу.
Речь идет об инициативе партии «Латвия на первом месте» (ЛПМ), которая предлагает разрешить жителям в определенных случаях получать накопления второго пенсионного уровня еще до выхода на пенсию — полностью или частично.
Теперь инициаторы смогут начать сбор подписей за законопроект. Если инициативу поддержит не менее одной десятой части избирателей, проект направят президенту, а затем — в Сейм. Если парламент снова откажется принимать изменения, вопрос могут вынести на всенародный референдум.
На фоне этой новости многие жители снова задаются вопросом: что вообще такое второй пенсионный уровень, почему вокруг него столько споров и почему часть общества требует дать людям доступ к этим деньгам уже сейчас.
Что такое второй пенсионный уровень
Если объяснять максимально просто, пенсионная система Латвии состоит из трех уровней.
Первый уровень — это обычная государственная пенсия. Нынешние работающие жители платят социальные взносы, из которых выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам.
Второй уровень — это накопительная часть пенсии. Часть социальных взносов человека не уходит сразу на выплаты другим людям, а накапливается на его имя и инвестируется.
Эти деньги вкладываются в фонды, инвестируются в акции и облигации, находятся под управлением банков и пенсионных управляющих.
Идея системы заключается в том, чтобы у человека к старости была не только государственная пенсия, но и собственные накопления. Именно вокруг второго уровня сейчас и идут самые острые дискуссии.
Почему многие хотят получить доступ к этим деньгам
Главный аргумент сторонников изменений звучит просто: люди считают, что это их собственные деньги.
За годы работы у некоторых жителей накопились тысячи евро, десятки тысяч евро, а иногда и значительно больше.
На фоне роста цен, дорогой медицины, кредитов и общей экономической нестабильности все чаще звучит вопрос: почему человек не может воспользоваться своими накоплениями в трудной ситуации?
ЛПМ предлагает разрешить участникам системы самим выбирать:
- продолжать накопления;
- забрать часть денег;
- полностью снять накопления;
- а после этого снова начать формировать пенсионный капитал.
Партия уже несколько раз пыталась провести подобные изменения через Сейм, однако парламентское большинство инициативы отклоняло. Теперь вопрос пытаются продвинуть через механизм народного голосования.
Почему против выступают банки и экономисты
Против идеи досрочного снятия накоплений резко выступают Банк Латвии, Министерство финансов, представители финансовой отрасли, часть экономистов.
Главный аргумент — люди могут остаться без достаточных накоплений в старости.
Эксперты напоминают, что население Латвии стареет, а работающих людей становится меньше. Это означает, что нагрузка на пенсионную систему в будущем будет только расти. Поэтому второй пенсионный уровень создавался как дополнительная финансовая защита на старость.
Критики инициативы предупреждают: если разрешить массово снимать накопления раньше времени, через несколько десятилетий многие жители могут столкнуться с очень низкими пенсиями и бедностью.
Кроме того, финансисты опасаются, что значительная часть людей потратит деньги не на долгосрочные цели, а на текущие расходы.
Почему тема стала настолько болезненной
В последние годы жители Латвии стали намного внимательнее следить за своими пенсионными накоплениями.
Многие регулярно проверяют состояние второго пенсионного уровня и видят там реальные суммы — иногда весьма крупные. Из-за этого у части общества возникает ощущение, что государство ограничивает доступ к их собственным деньгам.
Одновременно усиливается недоверие к будущей пенсионной системе: люди опасаются низких пенсий, сомневаются, что смогут полноценно воспользоваться накоплениями в будущем, и хотят иметь больше контроля над своими деньгами уже сейчас.