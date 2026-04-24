Эксперт поддержал идею политиков, которая сильно обеспокоила латвийских пенсионеров
Партнер международной финансово-консалтинговой компании Grant Thornton Baltic Райтис Логинс указывает, что в Латвии самое большое число министерств среди стран Балтии в расчете на количество жителей. Эксперт поддержал идею политиков, которая вызвала обеспокоенность у части общества, включая представителей пенсионеров. Он считает, что Латвии необходимо более компактное и эффективное государственное управление, в том числе за счет возможного пересмотра структуры министерств.
Логинс отмечает, что в Эстонии при наименьшем числе жителей действует 11 министерств, тогда как в Латвии их 14 — столько же, сколько в Литве, где население на миллион больше. Кроме того, в Латвии самый небольшой государственный бюджет с самыми низкими бюджетными доходами среди всех стран Балтии. Это важные аргументы в пользу создания компактного государственного управления с уменьшенным числом министерств. При этом оценивать следует гораздо шире, чем только объединение Министерства благосостояния и Министерства здравоохранения.
«Оба этих министерства являются одними из самых значимых в стране с точки зрения финансовых и человеческих ресурсов (включая подведомственные организации и сферы влияния), однако их функции слишком различны, чтобы при объединении был достигнут существенный финансовый эффект. Очевидно, что бюджет здравоохранения не будет перераспределяться за счет социального бюджета и наоборот. Тем не менее необходимо оценивать и процесс принятия решений, и именно в этом аспекте будет наибольшая выгода. Единое министерство улучшит процесс принятия решений, что позволит совершенствовать предоставление социальных и медицинских услуг для отдельных групп населения», — отмечает Райтис Логинс.
Grant Thornton Baltic также приводит несколько примеров в Европе, где экспериментировали с объединением этих министерств. Яркий пример — Эстония, где эти министерства объединены в одно, однако периодически им руководят два министра, каждый управляет своим портфелем — сферой социальной защиты и здравоохранения. В 2025 году вернулись к принципу одного министра, который управляет обеими сферами.
Обе сферы в ведении одного министерства находятся также в Нидерландах, где к здравоохранению и благосостоянию добавлена еще и сфера спорта, в Финляндии, Австрии, Швеции, Великобритании и Норвегии, где здравоохранение объединено с социальной помощью, а также в других странах.
Ранее Otkrito.lv приводил мнение Федерации пенсионеров Латвии, которая категорически против идеи министра здравоохранения Хосама Абу Мери об объединении Министерства здравоохранения и Министерства благосостояния.