ФОТО: в Саулкрасты зацвели сакуры, которые пережили свою первую суровую зиму
В Саулкрасты зацвели первые сакуры, посаженные прошлой весной в парке Нейбаде. Для молодых деревьев это была первая и непростая зима, но они выдержали морозы и теперь стали одной из самых заметных весенних точек города.
Как рассказала руководитель работ по благоустройству Саулкрастского края Ивета Юркевича, всего было высажено восемь сакур, и эта зима стала для них первой.
Хотя деревья еще небольшие, сейчас они красиво цветут в парке Нейбаде.
«Это была одна из самых суровых зим — с продолжительными морозами, перепадами температуры и тяжелыми для растений погодными условиями, поэтому мы очень рады, что сакуры успешно перезимовали. Если они выдержали первую зиму, то, скорее всего, дальше с ними все будет в порядке», — рассказала Ивета Юркевича.
Хорошие новости есть и по поводу насаждений у железнодорожной станции Саулкрасты, которые были высажены в прошлом году. Руководитель работ по благоустройству отметила, что молодые клены перенесли зиму очень хорошо. Небольшие повреждения замечены у отдельных туй — местами они пострадали от солнца и мороза, однако в целом посадки успешно перезимовали. Недавно на этой территории также высадили новую сиреневую живую изгородь.
В то же время работы по благоустройству в городе продолжаются полным ходом. Весенние посадки постепенно заменят летними цветами, которые планируется высадить на клумбах на следующей неделе, когда станет теплее и пройдет риск ночных заморозков. Летние цветы будут высаживать не только в Саулкрасты и Звейниекциемсе, но и в Сейской волости.
Руководитель работ по благоустройству подчеркивает, что в Саулкрасты все чаще создают клумбы из многолетников — это более устойчивое и экономически выгодное решение. «Многолетники цветут периодически в течение всего сезона и не требуют такой частой замены, как летние цветы», — объясняет она. Сейчас около 80% муниципальных клумб уже оформлены именно многолетниками.
Среди растений особенно популярны астильбы, хосты, лилейники и котовники, которые придают насаждениям Саулкрасты разнообразные оттенки и фактуры.
Сейчас особенно ждут школьников, которые уже на следующей неделе начнут работу в рамках муниципальной программы летней занятости, поскольку в крае много зеленых насаждений и работы по приведению городской среды в порядок.