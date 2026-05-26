ФОТО: в Саулкрасты зацвели сакуры, которые пережили свою первую суровую зиму

Хорошие новости есть и по поводу насаждений у железнодорожной станции Саулкрасты, которые были высажены в прошлом году. Руководитель работ по благоустройству отметила, что молодые клены перенесли зиму очень хорошо. Небольшие повреждения замечены у отдельных туй — местами они пострадали от солнца и мороза, однако в целом посадки успешно перезимовали. Недавно на этой территории также высадили новую сиреневую живую изгородь.