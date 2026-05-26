Врачи предупреждают о риске незаметной потери зрения - после 40 лет риск он резко возрастает
Глаукома — это заболевание глаз, которое постепенно повреждает зрительные нервы. Если вовремя не начать лечение, потеря зрения необратимо прогрессирует, поэтому эта болезнь является одной из самых частых причин слепоты. Об этом следует помнить всем, у кого офтальмолог выявил повышенное внутриглазное давление.
Консультирует офтальмолог Солвейга Залите из Клиническая университетская больница имени Паула Страдыня, Veselības centrs 4, Medicīnas centrs ARS и Центра здоровья глаз.
Внутри глаза постоянно вырабатывается жидкость, которая отводится в вены головы. Если отток работает недостаточно хорошо, внутриглазное давление может повышаться, повреждая зрительный нерв. Со временем снижается острота зрения и сужается поле зрения. Это означает, что постепенно, начиная с периферии, формируется так называемое туннельное зрение — человек видит только прямо перед собой, а боковое зрение исчезает. Глаукому часто называют «тихим похитителем зрения», потому что повышенное давление в глазах человек очень долго не ощущает.
У кого чаще всего выявляют болезнь?
Чаще всего глаукому обнаруживают у людей старше 40–50 лет, поэтому после 40 лет важно раз в год посещать офтальмолога. Повышенный риск есть у людей, чьи родственники уже болеют или болели глаукомой. Хотя главным фактором риска считается повышенное внутриглазное давление, само по себе его повышение еще не означает диагноз глаукомы. К факторам риска также относятся выраженная близорукость, плохо компенсированный сахарный диабет, нарушения кровообращения и повышенное артериальное давление.
Если выявлено повышенное глазное давление, обследования у офтальмолога нужно проходить регулярно — как минимум два раза в год, если врач не назначил чаще. Окулярная гипертензия — так называют повышенное внутриглазное давление без признаков повреждения зрительного нерва — может лечиться каплями от глаукомы или просто наблюдаться.
Измерения давления недостаточно
Для постановки диагноза глаукомы недостаточно только измерить глазное давление — необходимо углубленное обследование. Оно включает полное обследование глаза: проверку зрения, измерение внутриглазного давления, осмотр передней и задней части глаза, исследование зрительного нерва с помощью оптической когерентной томографии и проверку полей зрения. Если поставлен диагноз глаукомы или окулярной гипертензии либо имеются факторы риска, такие обследования нужно проходить регулярно.
Разные формы заболевания
Первичная открытоугольная глаукома
Около 80% пациентов страдают именно этой формой. Для нее характерна медленно прогрессирующая потеря зрения и сужение полей зрения, которые долгое время могут оставаться незаметными. Болезнь может поражать один или оба глаза. Когда человек замечает нарушения зрения, восстановить утраченное уже невозможно. Цель лечения — замедлить прогрессирование повреждения зрительного нерва.
Острый приступ глаукомы
Проявляется сильной болью в глазу, покраснением, резким ухудшением зрения, может сопровождаться тошнотой и болями в животе. В такой ситуации необходимо действовать немедленно — обратиться к офтальмологу или в глазной травмпункт. Следует отметить, что это более редкая форма глаукомы, которую чаще диагностируют у азиатов.
Глаукома нормального давления
Внутриглазное давление находится в пределах нормы, однако присутствуют характерные признаки глаукомы — поврежден зрительный нерв, ухудшена острота зрения и ограничено поле зрения. В этом случае зрительный нерв более чувствителен даже к нормальному давлению. Эту форму сложнее всего выявить на ранней стадии.
Вторичная глаукома
Может быть вызвана медикаментами или развиться после других заболеваний глаз — воспалений или травм. Также может быть врожденной и выявляться у детей до года.
От капель до операции
Глаукома — прогрессирующее заболевание, которое невозможно полностью вылечить, но можно замедлить его развитие, поэтому лечение необходимо начинать сразу после постановки диагноза. Тактика лечения во многом зависит от возраста пациента — у молодых людей болезнь лечат более агрессивно, поскольку ожидаемая продолжительность жизни выше.
Сначала обычно назначают снижающие внутриглазное давление капли от глаукомы, которые компенсируются государством. Их нужно использовать регулярно и строго по назначению врача. Пациент должен понимать: при использовании лекарств улучшение не ощущается сразу, однако при прекращении лечения зрение будет постепенно ухудшаться. Если капли вызывают жжение или раздражение, об этом необходимо сообщить офтальмологу, который подберет другие препараты.
Если человеку трудно регулярно использовать капли, возможно проведение селективной лазерной трабекулопластики — с помощью лазера создаются дополнительные пути оттока жидкости. Это безболезненная амбулаторная процедура, которую при необходимости можно повторять.
Если ни один из этих методов лечения не помогает, проводится операция при глаукоме, во время которой улучшают или создают новые пути оттока жидкости. Иногда после операции зрение может даже немного ухудшиться, однако в долгосрочной перспективе хирургическое вмешательство помогает сохранить имеющееся зрение.