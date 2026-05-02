Смогут ли жители Латвии сами определить, что делать со своими пенсионными накоплениями? Решение будет вынесено уже скоро
Центральная избирательная комиссия примет решение по законопроекту, поданному оппозиционной партией «Латвия на первом месте», не позднее 7 мая, сообщили в комиссии.
В конце марта партия подала в Центральную избирательную комиссию на регистрацию поправки к закону о государственном фондированном пенсионном страховании, чтобы начать сбор подписей за проведение референдума. В соответствии с установленной законом процедурой на оценку инициативы отводится 45 дней.
В партии поясняют, что цель законопроекта — обеспечить участникам второго пенсионного уровня большую свободу распоряжения накопленным капиталом, предусмотрев возможность полностью или частично изымать его еще до достижения установленного законом пенсионного возраста. Партия предлагает разрешить участникам второго пенсионного уровня выбирать между продолжением накопления, полной или частичной выплатой капитала, а также предусматривает возможность после получения выплаты начать формирование нового капитала второго пенсионного уровня.
Депутаты партии уже неоднократно обращались в Сейм с аналогичными предложениями, однако парламентское большинство их отклоняло. Учитывая решения Сейма, партия решила инициировать рассмотрение вопроса на референдуме.
Ранее против возможности досрочного изъятия накоплений второго пенсионного уровня выступали как представители финансового сектора, так и Банк Латвии и Министерство финансов, подчеркивая риски для устойчивости пенсионной системы и вероятность роста бедности населения в будущем.
Решение Центральной избирательной комиссии о соответствии поданного законопроекта Конституции и его дальнейшей судьбе будет известно не позднее 7 мая.
