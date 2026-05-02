Смогут ли жители Латвии сами определить, что делать со своими пенсионными накоплениями? Решение будет вынесено уже скоро

В партии поясняют, что цель законопроекта — обеспечить участникам второго пенсионного уровня большую свободу распоряжения накопленным капиталом, предусмотрев возможность полностью или частично изымать его еще до достижения установленного законом пенсионного возраста. Партия предлагает разрешить участникам второго пенсионного уровня выбирать между продолжением накопления, полной или частичной выплатой капитала, а также предусматривает возможность после получения выплаты начать формирование нового капитала второго пенсионного уровня.