Рига планирует свое будущее до 2050 года: нужно остановить отток населения и привлечь бизнес

В ходе дискуссии о промышленном развитии и экономическом будущем Риги эксперты указали, что городу необходима четкая стратегия развития промышленности, а на дискуссии о развитии бизнес-центров было отмечено, что самоуправлению нужно менять подход к развитию городской среды, планируя целые интегрированные кварталы, где жителям и предприятиям доступны вся необходимая инфраструктура и услуги.