Если стало плохо на Лиго: какие варианты помощи будут доступны в праздничные дни

Важно: перед самостоятельной поездкой в приемное отделение больницы рекомендуется позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что там оказывают нужную помощь. Например, в одни приемные отделения можно обращаться при подозрении на перелом кости или если нужно зашить рану, а в других можно получить помощь при ожогах тела.