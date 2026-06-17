Если стало плохо на Лиго: какие варианты помощи будут доступны в праздничные дни
С приближением выходных на Лиго и Янов день, когда жители часто отправляются в поездки, участвуют в праздничных мероприятиях, отдыхают у водоемов и проводят время на природе, может возникнуть необходимость в медицинской консультации или помощи. Поэтому Национальная служба здравоохранения (NVD) собрала информацию о том, где в праздничные выходные можно получить оплачиваемую государством медицинскую помощь.
Консультативный телефон семейных врачей — 66016001
В случае простых заболеваний, например простуды, боли в горле, небольшой температуры, нарушений пищеварения, а также при обострении хронических заболеваний жителей призывают обращаться к специалистам консультативного телефона семейных врачей по номеру 66016001.
Специалисты дадут медицинские рекомендации о том, как действовать. Совет можно получить и в случае сомнений — нужно ли срочно ехать к врачу или визит можно отложить до следующего рабочего дня. В праздники телефон будет работать круглосуточно.
Дежурные врачи в крупнейших городах Латвии
В крупнейших городах Латвии будут доступны дежурные врачи. Дежурный врач оказывает такие же услуги, как семейный врач, и консультацию можно получить очно.
Пункты срочной медицинской помощи и приемные отделения больниц
При травмах, ожогах, внезапном ухудшении здоровья или других острых ситуациях помощь можно получить в ближайшем пункте срочной медицинской помощи или в приемном отделении больницы.
Важно: перед самостоятельной поездкой в приемное отделение больницы рекомендуется позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что там оказывают нужную помощь. Например, в одни приемные отделения можно обращаться при подозрении на перелом кости или если нужно зашить рану, а в других можно получить помощь при ожогах тела.
Следует учитывать, что обращение в приемное отделение больницы не является альтернативой плановым медицинским услугам. Это решение для острых случаев, когда необходима немедленная медицинская помощь.
В экстренных ситуациях — звонок 113 или 112
В случаях, угрожающих жизни, например при внезапной боли в груди, тяжелой травме или если человек находится без сознания, нужно немедленно звонить в Службу неотложной медицинской помощи по номеру 113 или на единый номер экстренного вызова 112.
Национальная служба здравоохранения напоминает жителям:
- Позаботьтесь о рецептурных лекарствах заранее. Людям с хроническими заболеваниями необходимые рецептурные препараты желательно приобрести заранее, учитывая, что в праздничные дни доступность семейных врачей может быть ограничена.
- Проверьте домашнюю аптечку. Убедитесь, что у вас есть средства первой помощи, а также препараты от ожогов и укусов насекомых.
- Заранее выясните, где можно получить помощь. Если вы будете отмечать праздники вне дома, заранее узнайте, где находится ближайшее медицинское учреждение.
Подробная информация о возможностях получения медицинской помощи в праздничные выходные доступна на сайте NVD www.vmnvd.gov.lv в разделе «Kur saņemt medicīnisko palīdzību?».