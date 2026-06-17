Бесплатный проезд и ночные рейсы: как в Риге будет работать транспорт на Лиго
В ночь Лиго в Риге запустят дополнительные рейсы общественного транспорта, чтобы жители и гости города могли добраться с праздничных мероприятий домой. 23 и 24 июня проезд в столичном общественном транспорте будет бесплатным для всех пассажиров.
С 22 по 24 июня общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня, а в перенесенный рабочий день, в субботу, 27 июня, — по расписанию рабочего дня. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом в Риге бесплатно.
Также в ночь с 23 на 24 июня будет организовано несколько дополнительных рейсов транспорта. Изменения коснутся и времени работы клиентских центров, а также оплаты муниципальных платных автостоянок.
Дополнительные рейсы общественного транспорта будут обеспечены в связи с мероприятиями в ночь Лиго в Зеленом театре Межапарка, Гризинькалнсе и Дзегужкалнсе.
- на автобусных маршрутах №2 — до Мангальсалы, №11, объединенном маршруте №12, 23 и 26 — через Каменный мост, а также на маршрутах №18, 25, 48, 50 и 51;
- на трамвайных маршрутах №11 и 14;
- на троллейбусном маршруте №14.
Дополнительные рейсы на ночных маршрутах:
N1, N4, N6 и N10 — в 00:30, 01:30, 02:30 и 03:30 из центра;
N2 — в 04:40 из Вецмилгрависа;
N3 — в 00:40, 02:00, 03:20 и 04:40 из центра, а также в 01:20, 02:40 и 04:00 из Даугавгривы.
Автобусы маршрута N7 в направлении центра будут останавливаться на остановке 15-го троллейбуса «Латвийский университет». Автобусы будут курсировать из Кенгарагса по маршруту до улицы Меркеля, далее по улице Меркеля, улице Инжениеру, бульвару Райниса до конечной остановки «Центральный вокзал».
На дополнительных рейсах автобусы объединенного маршрута №12, 23 и 26 в направлении Зиедониса, Катлакалнса и Баложи, а также автобусы маршрута №25 в направлении Марупе будут останавливаться на остановке «Привокзальная площадь», где ежедневно останавливаются другие автобусы в направлении Пардаугавы и троллейбусы маршрутов №9 и 27.
На дополнительных рейсах в направлении Дарзини автобусы маршрута №18 будут останавливаться на остановке «Привокзальная площадь», где ежедневно останавливаются троллейбусы маршрута №35.
На автобусном маршруте №2 дополнительные рейсы будут выполняться по маршруту 2-го автобуса до диспетчерского пункта Вецмилгрависа, после чего автобусы продолжат движение до Мангальсалы и обратно.