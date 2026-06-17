Бесплатный проезд и ночные рейсы: как в Риге будет работать транспорт на Лиго

На дополнительных рейсах автобусы объединенного маршрута №12, 23 и 26 в направлении Зиедониса, Катлакалнса и Баложи, а также автобусы маршрута №25 в направлении Марупе будут останавливаться на остановке «Привокзальная площадь», где ежедневно останавливаются другие автобусы в направлении Пардаугавы и троллейбусы маршрутов №9 и 27.