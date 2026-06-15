Лиго в Валмиерском крае: опубликована большая программа мероприятий
Валмиерский край приглашает жителей и гостей вместе отметить летнее солнцестояние и Янов день. С 19 по 23 июня по всему краю пройдут концерты, спектакли, ярмарки, мастер-классы, народные гулянья, костры и вечеринки под открытым небом.
В Валмиере 19 июня в Парке ремесленников состоится праздничное мероприятие с песнями, танцами и плетением венков. 20 июня на Валмиерской эстраде более 500 танцоров из 21 коллектива примут участие в масштабном концертном представлении «Праздник танца Срединной земли». 22 июня там же покажут спектакль «Дни портных в Силмачах».
В Валмиермуйже 20 июня пройдет традиционный праздничный рынок, где можно будет приобрести изделия ремесленников, продукты местных производителей, а также принять участие в мастер-классах по изготовлению Янова сыра, плетению венков и знакомству с народными традициями.
В ряде населенных пунктов края пройдут спектакли любительских театров. В Трикате зрителям покажут музыкальную постановку «Летняя миссия: даму сердца для дедушки», в Стренчи — спектакль «Дочь мельника», а в Мурмуйже — комедию Яниса Яунсудрабиньша «Крокодил с озера».
Любителей народных традиций ждут мероприятия в Коценах, Селях, Муянах, Седе, Ренценах, Ипики, Иеру, Лоде и других местах. В программе — обряды зажигания огня, совместное пение, танцы, народные игры и мастер-классы по изготовлению венков.
Во многих населенных пунктах пройдут праздничные балы. Так, 20 июня танцевальные вечера состоятся в Берзайне и Руйиене, 21 июня — в Матишах, а в ночь на 24 июня гостей приглашают на праздничные гулянья в Сканькалне и Вайдаве. Музыкальное сопровождение обеспечат группы Putukvass, Zeļļi, Siluets, Ivarmīns и другие исполнители.
Кроме того, в библиотеках края будут работать тематические выставки, посвященные традициям летнего солнцестояния, а в отдельных волостях организуют творческие мастерские, дегустации травяных чаев и мероприятия для детей и семей.