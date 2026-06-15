Лиго в Валмиерском крае: опубликована большая программа мероприятий

Во многих населенных пунктах пройдут праздничные балы. Так, 20 июня танцевальные вечера состоятся в Берзайне и Руйиене, 21 июня — в Матишах, а в ночь на 24 июня гостей приглашают на праздничные гулянья в Сканькалне и Вайдаве. Музыкальное сопровождение обеспечат группы Putukvass, Zeļļi, Siluets, Ivarmīns и другие исполнители.