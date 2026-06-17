Сейм наконец взялся за спасение Латгале - разработан закон о развитии восточных территорий

Необходимость разработки закона обусловлена длительным социально-экономическим отставанием, с которым сталкиваются регионы на восточной границе. Несмотря на то, что региональное развитие является одной из стратегических целей Национального плана развития Латвии на 2021-2027 годы, регион по-прежнему теряет жителей, объем инвестиций недостаточен, а экономический рост отстает от других регионов страны. Одновременно увеличивается старение общества, в то время как многие молодые, образованные люди предпочитают уезжать, хотя охотно остались бы жить и работать в своем регионе, отмечают в партии.