"Ваша очередь подошла": женщину пригласили на реабилитацию через 4 года - осталось найти направление

Позже она с иронией сравнила ситуацию со старым советским анекдотом о десятилетней очереди на автомобиль. Советский гражданин встает в очередь на покупку нового автомобиля и спрашивает, когда сможет его получить. Ему отвечают: «Через 10 лет». Тогда он уточняет: «А утром или вечером?» В ответ удивляются: «Какая разница, ведь это будет через 10 лет?» На что он отвечает: «Разница есть, потому что у меня на это утро еще и сантехник записан». Женщина отметила, что подобные истории кажутся смешными лишь до тех пор, пока не сталкиваешься с ними в реальной жизни.