"Ваша очередь подошла": женщину пригласили на реабилитацию через 4 года - осталось найти направление
Многолетние очереди, внезапные звонки и риск потерять место из-за невозможности прийти на следующий день. Истории пациентов показывают, что проблема доступности медицины в Латвии остается крайне острой.
Проблема многолетних очередей в латвийской системе здравоохранения давно стала привычной темой общественных дискуссий. Однако отдельные случаи по-прежнему вызывают недоумение и возмущение пациентов. На этот раз резонанс вызвала публикация жительницы Латвии в социальных сетях, в которой женщина рассказала, что среди дня ей позвонили из Рижской 1-й больницы и сообщили, что наконец подошла ее очередь на реабилитацию — лечебную гимнастику, на которую она записалась четыре года назад.
Когда пациентка поинтересовалась возможными датами посещения, ей предложили прийти уже послезавтра. От неожиданности женщина даже забыла уточнить, будет ли спустя четыре года действительно выданное тогда направление врача. "К сожалению, получить новое я уже не смогу", - написала она.
Позже она с иронией сравнила ситуацию со старым советским анекдотом о десятилетней очереди на автомобиль. Советский гражданин встает в очередь на покупку нового автомобиля и спрашивает, когда сможет его получить. Ему отвечают: «Через 10 лет». Тогда он уточняет: «А утром или вечером?» В ответ удивляются: «Какая разница, ведь это будет через 10 лет?» На что он отвечает: «Разница есть, потому что у меня на это утро еще и сантехник записан». Женщина отметила, что подобные истории кажутся смешными лишь до тех пор, пока не сталкиваешься с ними в реальной жизни.
Судя по комментариям, этот случай далеко не единичный. Многие жители поделились собственным опытом ожидания медицинских услуг годами.
Одна из пользователей рассказала, что ее ребенку предложили государственную реабилитацию после многолетнего ожидания, но предупредили о записи всего за два дня. Если семья не может прийти в назначенное время, место в очереди просто теряется.
Другая женщина вспомнила, как спустя три года ожидания ей позвонили из той же больницы и сообщили, что на следующий день для ребенка освободилось место в бассейне для реабилитации. Проблема заключалась в том, что был июль, школьные каникулы, и семья находилась за городом.
Еще одна пациентка рассказала, что пропустила свою долгожданную очередь из-за требования предоставить именно оригинал направления, выданного несколько лет назад. За прошедшее время документ просто потерялся.
В обсуждении также звучала критика в адрес организации работы медицинских учреждений. Пользователи отмечают, что после ожидания длиной в несколько лет логично было бы предупреждать пациентов хотя бы за неделю, а не за день или два.
Некоторые комментаторы признались, что подобные истории одновременно вызывают иронию и отчаяние. Одна женщина написала, что ее дочери скоро исполнится 14 лет, а приглашения на бесплатные занятия в бассейне, в очередь на которые она записалась семь лет назад, семья до сих пор так и не получила.