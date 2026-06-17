Куда на Рижском центральном рынке переселились торговцы мясом и что будет с закрытым павильоном?

За прошедшие сутки для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах, после осмотра рынка сообщил заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс. Он пояснил, что ночью торговые витрины были перенесены в рыбный павильон. Кроме того, возле мясного павильона размещены три трейлера, где также возможна торговля мясом.