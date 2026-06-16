Оппозиция угрожает отстранить мэра Клейнбергса, если правление Rīgas nami останется у власти
Закрытие мясного павильона Центрального рынка Риги привело к политическому скандалу. Фракция LPV требует немедленных кадровых решений и в противном случае угрожает инициировать отстранение мэра столицы от должности.
Учитывая публично прозвучавшую информацию о решении Государственного бюро по контролю за строительством (BVKB) от 11 июня закрыть Мясной павильон Центрального рынка Риги, фракция Рижской думы «Латвия на первом месте» (LPV) считает, что дальнейшее пребывание руководства Rīgas nami на своих должностях недопустимо.
Заместитель руководителя фракции LPV Ринголд Балодис подписал обращение к председателю Рижской думы Виестурсу Клейнбергсу со следующим требованием: если правление Rīgas nami продолжит работу и со стороны председателя думы в течение 48 часов с момента получения данного обращения не будут предприняты решительные действия по урегулированию ситуации, фракция LPV воспользуется предусмотренными Законом о самоуправлениях правами и инициирует созыв внеочередного заседания Рижской думы, в повестку которого будет включен вопрос об отстранении председателя Рижской думы от должности.
В обращении указано, что фракция LPV в Рижской думе еще в сентябре 2025 года, обращая внимание на проблемы в Овощном павильоне Центрального рынка, повторно указывала на необходимость оценить ответственность, эффективность и способность руководства Rīgas nami реализовывать современную стратегию развития. Тогда в письме Виестурсу Клейнбергсу фракция LPV подчеркнула свои опасения по поводу технического состояния и Мясного павильона: «[...] павильоны находятся в ненадлежащем и чаще всего плохом состоянии управления. Например, Мясной павильон уже длительное время находится в очень плохом техническом состоянии — протекает крыша, не обеспечены надлежащая вентиляция и отопление».
«Вы решили проигнорировать предупреждения оппозиции, считая их преувеличенными. Результат этого политического игнорирования виден сегодня — BVKB было вынуждено закрыть павильон из-за угрозы безопасности. Как председатель Рижской думы вы несете политическую и правовую ответственность за законную, хозяйственно обоснованную и эффективную деятельность структур самоуправления и муниципальных капитальных обществ», — говорится в обращении фракции LPV.
Как известно, после решения BVKB прекратить эксплуатацию Мясного павильона Центрального рынка с торговцами начаты переговоры о временных решениях. Вчера стало известно, что более половины торговцев уже возобновили работу в других местах. Уже сейчас в Гастрономическом и Рыбном павильонах возобновил работу ряд предпринимателей, ранее торговавших в Мясном павильоне. Покупателям вновь доступны свежие мясо, копчености и другие мясные изделия.