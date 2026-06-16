Оппозиция угрожает отстранить мэра Клейнбергса, если правление Rīgas nami останется у власти

В обращении указано, что фракция LPV в Рижской думе еще в сентябре 2025 года, обращая внимание на проблемы в Овощном павильоне Центрального рынка, повторно указывала на необходимость оценить ответственность, эффективность и способность руководства Rīgas nami реализовывать современную стратегию развития. Тогда в письме Виестурсу Клейнбергсу фракция LPV подчеркнула свои опасения по поводу технического состояния и Мясного павильона: «[...] павильоны находятся в ненадлежащем и чаще всего плохом состоянии управления. Например, Мясной павильон уже длительное время находится в очень плохом техническом состоянии — протекает крыша, не обеспечены надлежащая вентиляция и отопление».