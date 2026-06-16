Козловскис: страны Балтии должны прекратить взаимные обвинения в проблемах Rail Baltica

Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica и возможных сроков реализации правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект, поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта.