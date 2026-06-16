Козловскис: страны Балтии должны прекратить взаимные обвинения в проблемах Rail Baltica
После критики со стороны Эстонии того, что Латвия отстает в строительстве Rail Baltica, наш министр сообщения призвал страны Балтии отказаться от взаимных упреков, иначе проект рискует буксовать не из‑за финансирования, а из‑за внутренних конфликтов.
Железнодорожный проект Rail Baltica можно будет реализовать только при финансировании Европейского союза (ЕС), заявил во вторник в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр сообщения Рихард Козловскис ("Новое Единство").
"Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования", - сказал Козловскис.
Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку и Европейская комиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии.
"Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем, но это происходит", - сказал министр сообщения.
Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica и возможных сроков реализации правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект, поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта.
Государственный контролер Эстонии Янар Хольм в начале июня заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии.