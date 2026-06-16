В Екабпилсе с семейного захоронения исчезли три надгробные плиты

О случившемся в социальных сетях рассказала одна женщина, указав, что утром ее мать получила звонок от работников кладбища. Они спросили, планирует ли семья заменить снятые с могил надгробные плиты. После того, как они ответили, что таких намерений не было, родственники отправились на кладбище, где обнаружили, что с могил исчезли три надгробные плиты.