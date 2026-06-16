В Екабпилсе с семейного захоронения исчезли три надгробные плиты
Жители Екабпилса столкнулись с шокирующей ситуацией: с могил их родственников бесследно исчезли сразу три надгробные плиты. Семья уже обратилась в полицию и просит помочь найти виновных.
О случившемся в социальных сетях рассказала одна женщина, указав, что утром ее мать получила звонок от работников кладбища. Они спросили, планирует ли семья заменить снятые с могил надгробные плиты. После того, как они ответили, что таких намерений не было, родственники отправились на кладбище, где обнаружили, что с могил исчезли три надгробные плиты.
Автор публикации выразила возмущение произошедшим и подчеркнула, что кража с места захоронения является особенно наглым поступком.
Женщина сообщила, что инцидент произошел на городском кладбище Екабпилса. Она призывает жителей обмениваться информацией и проявлять бдительность, если они заметят подозрительных лиц или подобные инциденты.
По факту произошедшего также подано заявление в Государственную полицию. Там возбудили уголовное дело по данному инциденту и проводят расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что поход на кладбище в Риге для пожилой женщины закончился кражей и попыткой неизвестных снять деньги с ее банковской карты — теперь жителей предупреждают о преступниках, который выслеживают одиноких посетителей среди могил.