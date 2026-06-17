Телеведущий Джереми Кларксон сообщил, что у него обнаружили агрессивную форму рака

«Черт возьми. У меня рак. Где — никого не касается. Я знал с мая. У меня было обследование, вы помните. На прошлой неделе я пропал, мне сделали биопсию. Это рак, и он агрессивный. Но стадия очень ранняя, так что лечение будет, ну вы понимаете. Я молился, чтобы мы успели собрать урожай, а потом я смог бы пройти курс лечения, но всё пошло наперекосяк», — отметил Джереми.