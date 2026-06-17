Телеведущий Джереми Кларксон сообщил, что у него обнаружили агрессивную форму рака
66-летний британский телеведущий и журналист Джереми Кларксон рассказал, что проходит лечение от онкологического заболевания. О своем диагнозе он впервые сообщил в новом эпизоде пятого сезона шоу "Ферма Кларксона".
Новость прозвучала во время разговора с его коллегами Чарли Айрлендом и Калебом Купером, которые помогают ему управлять фермой в Котсуолдсе. Когда Кларксону сообщили, что сбор урожая начнется только в конце июля, он объяснил, что не сможет присутствовать до этого времени.
«Черт возьми. У меня рак. Где — никого не касается. Я знал с мая. У меня было обследование, вы помните. На прошлой неделе я пропал, мне сделали биопсию. Это рак, и он агрессивный. Но стадия очень ранняя, так что лечение будет, ну вы понимаете. Я молился, чтобы мы успели собрать урожай, а потом я смог бы пройти курс лечения, но всё пошло наперекосяк», — отметил Джереми.
Несмотря на диагноз, Кларксон старается сохранять оптимизм. «Я обещаю, что справлюсь с этим», — заявил он.
Его признание явно шокировало коллег — Калеба Купера и Чарли Айрленда. Купер поддержал телеведущего и заверил, что тот всегда может рассчитывать на помощь: «Береги себя, иди и сделай, что нужно. Если тебе что-то понадобится, просто позвони мне».
Сам Кларксон признался, что его особенно расстраивает необходимость пропустить важный для фермы период из-за назначенной операции.
«Я не в восторге от такой перспективы. Но мое тело на какое-то время выйдет из строя», — пожаловался он.
Чарли Айрленд также пожелал коллеге скорейшего выздоровления: «Я просто желаю тебе скорейшего выздоровления».
Позже телеведущий уточнил, что речь идет о раке простаты. По его словам, заболевание удалось выявить на ранней стадии. «Десять процентов моей простаты мертвы. Это те 10 процентов, где находится рак», — рассказал Кларксон. Он также сообщил, что недавно перенес операцию и пока ожидает результатов лечения.
«Мне сделали операцию, и теперь остается только держать кулаки. Пока мы еще не знаем, какими будут результаты», — отметил телеведущий.
Кларксон подчеркнул, что часть его обязанностей на ферме временно возьмет на себя его возлюбленная Лиза Хоган. Кроме того, он призвал людей регулярно проходить медицинские обследования, подчеркнув важность ранней диагностики.
«Если бы я не проверил себя, и они не выявили проблему на ранней стадии, это могло бы стать моим последним урожаем. Только благодаря тому, что врачи вовремя спохватились, у меня еще есть надежда. Я буду собирать урожай на этой ферме еще много-много лет», — заявил он.
В последние годы Кларксон уже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. В октябре 2024 года он рассказал, что перенес операцию на сердце для устранения закупорки артерии. Позже телеведущий с присущей ему иронией заметил: «Мы начали год с того, что у меня была ишемическая болезнь сердца, а закончили тем, что у меня обнаружили рак».
Когда Калеб Купер спросил, когда станут известны результаты лечения, телеведущий ответил, что пока ожидает новых анализов.
«Не знаю, сегодня у меня анализ крови, потом будет еще один, и тогда мы узнаем. Не раньше, чем через несколько недель. Да ладно тебе, не унывай, скорее всего, всё прошло хорошо. Я хотел сказать, что если все пройдет успешно, то увидимся в шестом сезоне, а если нет, то не увидимся. Берегите себя, ребята», — добавил Кларксон.
Джереми Кларксон получил широкую известность как ведущий популярного автомобильного шоу Top Gear. В 2021 году он начал сниматься в документальном сериале "Ферма Кларксона", рассказывающем о его попытках управлять собственной фермой в Котсуолде. Проект быстро стал хитом среди зрителей, и сейчас выходит уже пятый сезон шоу.