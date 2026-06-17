"Нам сказали, что ее перемололо до половины!" В Елгавском крае руку мужчины затянуло в мясорубку
25-летний мужчина оказался в больнице после того, как его руку затянуло в мясорубку на производстве кормов в Елгавском крае. Выяснилось, что он работал неофициально и находился на работе в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Кристине рассказала программе «Bez Tabu», что в результате страшного несчастного случая на одном из производств в Елгавском крае пострадал ее 25-летний сын Артем. Мать сообщила, что предприятие по производству кормов для животных принадлежит ее двоюродному брату. При этом Артем работал там неофициально. Кристине также убеждена, что на предприятии не соблюдаются нормы безопасности. Во-первых, в тот роковой день ее сын вообще не должен был находиться возле оборудования. Во-вторых, после происшествия Артем был доставлен в больницу с тремя промилле алкоголя в крови.
Жена владельца предприятия Даце, в свою очередь, указывает и на необдуманные действия самого Артема. «Ну, случилась беда. Идиот. Пьяный. Главное, что ему вообще не нужно было там находиться. [...] Я говорю, что он хороший парень, но немного такой...» — рассказала женщина программе. Она сообщила, что вместе с мужем навещала Артема в больнице и благодарна судьбе за то, что происшествие закончилось лишь травмой пальца.
«Поврежден только палец, вся рука двигается, все работает. Нам тут наговорили, что руку перемололо до половины, потому что крови было очень много и ничего нельзя было разглядеть», — рассказала Даце.
Она также подчеркнула, что этот инцидент не стал причиной семейного конфликта. «Мать выгнала его из дома три-четыре года назад. Тогда он жил у нас, мы выделили ему комнату. Ну, хорошо, что все так закончилось», — сказала женщина.
Сам Артем также считает виновным прежде всего себя. «Эх, делал все в большой спешке. В какой-то момент, когда заталкивал мясо внутрь мясорубки, руку тоже затянуло внутрь. Хорошо, что коллега успел сразу выключить мясорубку, вытащить руку и вызвать скорую помощь. Да, я был пьян», — признался мужчина. Что касается отсутствия трудового договора, Артем пояснил, что жил у дяди и тети как родственник и время от времени помогал им в работе.
Даце подчеркивает, что за несколько десятилетий работы это первый подобный несчастный случай на предприятии. Тем временем Государственная инспекция труда сообщила, что по данному факту уже начато расследование. Кристине также обратилась в несколько государственных учреждений с просьбой провести проверку на предприятии.