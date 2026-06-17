"Нам сказали, что ее перемололо до половины!" В Елгавском крае руку мужчины затянуло в мясорубку

Кристине рассказала программе «Bez Tabu», что в результате страшного несчастного случая на одном из производств в Елгавском крае пострадал ее 25-летний сын Артем. Мать сообщила, что предприятие по производству кормов для животных принадлежит ее двоюродному брату. При этом Артем работал там неофициально. Кристине также убеждена, что на предприятии не соблюдаются нормы безопасности. Во-первых, в тот роковой день ее сын вообще не должен был находиться возле оборудования. Во-вторых, после происшествия Артем был доставлен в больницу с тремя промилле алкоголя в крови.