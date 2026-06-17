ВИДЕО: девушку сбросили с 40-метрового моста без страховочной веревки - появились детали трагедии
В бразильском городе Лимейра (штат Сан-Паулу) произошла трагедия, которая потрясла всю страну. Во время аттракциона по роуп-джампингу погибла 21-летняя девушка - ее сбросили с 40-метрового моста, забыв пристегнуть страховочную веревку.
Трагедия произошла на популярном туристическом объекте «Мост скелетов» (Ponte do Esqueleto), который после инцидента был временно закрыт. Незадолго до прыжка 21-летняя Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас делилась в социальных сетях фотографиями и сообщениями о предстоящем экстремальном развлечении. В одном из последних постов она с юмором написала: «Кто был тем сумасшедшим, который разрешил мне прыгнуть с моста?»
Видео, снятые очевидцами, показывают, как двое инструкторов удерживают девушку в так называемой «позе Супермена» и сбрасывают ее с моста. В этот момент страховочная веревка, как утверждают свидетели, так и не была закреплена. Уже через секунды после падения на записи слышны панические крики: «Веревка! Веревка!»
Maria Eduarda murió tras ser lanzada desde un puente de 40 metros sin estar asegurada correctamente. Las personas encargadas de la actividad ya fueron detenidas.— Momentos Virales (@momentoviral) June 14, 2026
Quién debe asumir la responsabilidad? pic.twitter.com/PLUdXscnzn
По данным медиков, после падения Мария Эдуарда получила множественные переломы. Прибывшие на место врачи уже не смогли ей помочь — смерть была констатирована на месте происшествия.
Следствие установило, что девушка должна была быть закреплена как минимум на двух страховочных тросах, однако в момент прыжка не была пристегнута ни к одному из них.
После трагедии были задержаны трое инструкторов, им предъявлены обвинения, связанные с грубой халатностью и причинением смерти. Суд постановил оставить всех троих под стражей. Во время допросов подозреваемые не смогли внятно объяснить, как могла произойти столь фатальная ошибка. Они также не сумели назвать человека, который отвечал за финальную проверку оборудования перед прыжком.
Следователи также выясняют обстоятельства исчезновения экшн-камеры, которая была закреплена на запястье погибшей во время прыжка. Найти устройство пока не удалось.
Отец погибшей потребовал максимально строгого наказания для виновных. «Она была молодой, полной жизни и доверилась профессионалам. Эти люди лишили ее будущего из-за своей халатности», — заявил он.
По словам полиции, за годы существования «Мост скелетов» уже становился местом различных трагедий, однако случай Марии Эдуарды не имеет аналогов. Следствие продолжается, а подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы.