ВИДЕО: девушку сбросили с 40-метрового моста без страховочной веревки - появились детали трагедии

Трагедия произошла на популярном туристическом объекте «Мост скелетов» (Ponte do Esqueleto), который после инцидента был временно закрыт. Незадолго до прыжка 21-летняя Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас делилась в социальных сетях фотографиями и сообщениями о предстоящем экстремальном развлечении. В одном из последних постов она с юмором написала: «Кто был тем сумасшедшим, который разрешил мне прыгнуть с моста?»