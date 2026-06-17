Силиня снова будет руководить - на этот раз комиссией Сейма

Она отметила, что ее опыт на посту премьер-министра в значительной степени был связан с вопросами Европейского союза (ЕС), в том числе с многолетним бюджетом ЕС, мирными переговорами по Украине, вопросами усиления безопасности на восточной границе, темами безопасности и миграции в повестке дня ЕС. Силиня также подчеркнула важность евроинтеграции Украины и Молдовы.