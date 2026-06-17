Если вы еще не решили, когда брать отпуск - большой прогноз погоды на лето

«Есть надежда, что к Янову дню усилится южный антициклон, поэтому погода станет суше. Однако я пока не рискнула бы обещать, что вечер Лиго и Янов день пройдут совсем без дождя, поскольку циклоны все еще находятся довольно близко», — сказала Мейтерне.