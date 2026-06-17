Стартовал грибной сезон - в Латгале люди собирают и фотографируют первые лисички
Грибной сезон в Латвии в этом году стартовал раньше обычного: под Даугавпилсом уже собирают первые лисички, а любители «тихой охоты» уверены — через неделю леса порадуют еще более богатым урожаем.
В Латвии появились первые лисички нового сезона. Радостной новостью поделились участники тематической группы в Facebook, опубликовав фотографии свежего урожая, собранного 16 июня в окрестностях Даугавпилса, в районе Объездной дороги.
По словам грибников, в лесу уже много молодых лисичек. Крупные экземпляры пока встречаются реже, поэтому на сбор урожая пришлось потратить около четырех часов. Любители «тихой охоты» отмечают, что проверили все свои традиционные грибные места, однако грибы появились еще не везде. По их мнению, для массового выхода лисичек потребуется еще примерно неделя.
Публикация вызвала живой отклик среди любителей лесных прогулок. В комментариях пользователи поздравляют друг друга с началом сезона, делятся ожиданиями новых походов за грибами и отмечают, что теплая погода и недавние дожди создали благоприятные условия для появления лисичек.
Многие грибники уже планируют отправиться в лес в ближайшие выходные, надеясь открыть сезон удачной находкой. Судя по первым сообщениям из лесов Латгалии, летний грибной сезон в Латвии обещает начаться весьма успешно.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что прошлогодний сезон закончился поздней зимой - еще в декабре грибники продолжали хвастаться в соцсетях результатами своей "охоты".