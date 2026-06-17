Стартовал грибной сезон - в Латгале люди собирают и фотографируют первые лисички

По словам грибников, в лесу уже много молодых лисичек. Крупные экземпляры пока встречаются реже, поэтому на сбор урожая пришлось потратить около четырех часов. Любители «тихой охоты» отмечают, что проверили все свои традиционные грибные места, однако грибы появились еще не везде. По их мнению, для массового выхода лисичек потребуется еще примерно неделя.