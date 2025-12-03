Невероятно! В Латвии продолжается грибной сезон - люди хвастаются декабрьским "уловом"
Несмотря на наступивший декабрь, грибной сезон в Латвии продолжается, удивляя даже опытных грибников. В социальных сетях появляются фотографии и видеозаписи свежих находок из леса.
Один житель Огре сообщил, что сумел собрать около двух килограммов ярких лисичек и поделился снимками в качестве доказательства.
Такое явление в начале зимы кажется невероятным, но у него есть вполне логичные объяснения. Так, миколог Инита Даниэле напоминает: у грибов «нет календаря». Если в лесу сохраняются подходящие условия — тепло и достаточно влаги, — они продолжают расти независимо от времени года. По словам специалиста, в детстве многие запомнили ноябрь и декабрь как холодный и сухой период, но климат меняется. В этом году в Латвии был побит ряд температурных рекордов, и в такой обстановке условия для прорастания грибов вполне сохраняются, что и объясняет их изобилие.
Есть и другая причина, почему людям удаётся находить лисички так поздно. Этот вид грибов отличается удивительной стойкостью. Лисички сохраняют внешний вид даже в зрелом возрасте: их ткань плотная, медленно разрушается, не становится мягкой после заморозков.
Даже если гриб подмёрз, а затем оттаял, определить его возраст бывает сложно. Не исключено, что многие лисички, найденные в декабре, появились значительно раньше, но благодаря своей «живучести» выглядят так, будто выросли недавно.
Помимо погодных условий, учёные выделяют и дополнительные причины:
- Микроклимат в лесах. Густой мох, многолетний настил из хвои и листьев удерживают тепло и влагу дольше, чем открытая местность.
- Особенности почв. В некоторых районах Латвии почвы медленнее охлаждаются, поддерживая рост грибницы.
- Изменение фенологических циклов. Грибница может адаптироваться к новым климатическим условиям и реагировать на них по-новому, смещая календарь плодоношения.