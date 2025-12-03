Невероятно! В Латвии продолжается грибной сезон - люди хвастаются декабрьским "уловом"

Такое явление в начале зимы кажется невероятным, но у него есть вполне логичные объяснения. Так, миколог Инита Даниэле напоминает: у грибов «нет календаря». Если в лесу сохраняются подходящие условия — тепло и достаточно влаги, — они продолжают расти независимо от времени года. По словам специалиста, в детстве многие запомнили ноябрь и декабрь как холодный и сухой период, но климат меняется. В этом году в Латвии был побит ряд температурных рекордов, и в такой обстановке условия для прорастания грибов вполне сохраняются, что и объясняет их изобилие.