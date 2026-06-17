Кампания "Что делать, когда нечего делать?"
Что делать, когда нечего делать? Этим летом ответ на этот, казалось бы, простой, но на самом деле очень сложный вопрос ...
Ловите "Счастливый" вагон! Vivi запускает сказочные поезда для всей семьи
Что делать, когда нечего делать? Этим летом ответ на этот, казалось бы, простой, но на самом деле очень сложный вопрос ищут создатели анимационного фильма «Счастливые», пассажирский перевозчик Vivi и несколько городов Латвии, в том числе Валмиера.
В ожидании мировой премьеры нового полнометражного анимационного фильма режиссера Эдмундса Янсонса «Счастливые», которая состоится 25 июня на престижном фестивале анимационного кино в Анси, а до латвийских зрителей фильм дойдет 20 августа, киностудия Atom Art совместно с Vivi и семью самоуправлениями Латвии создала инициативу «В одном поезде со Счастливыми». В ее рамках семьи с детьми приглашают отправиться в увлекательные однодневные путешествия по Латвии, выбрав экологичный и удобный способ передвижения — поезд.
Особые маршруты, вдохновленные Пушистиком, можно пройти в Валмиере, Цесисе, Сигулде, Юрмале, Елгаве, Огре и Царникавском. В каждом пункте назначения подготовлены идеи мест, которые можно увидеть, прочувствовать и попробовать на вкус, превратив летний день в незабываемое семейное приключение. Кроме того, возможно, именно вам повезет сесть в особый вагон «Счастливых», где можно будет познакомиться со всеми маршрутами, рекомендованными Пушистиком. Эти вагоны будут курсировать по разным железнодорожным маршрутам по всей Латвии.
Счастливая остановка Валмиера
Еще до выхода анимационного фильма «Счастливые» на большие экраны его главный герой Пушистик уже успел исследовать Валмиеру и подготовить идеи для шестичасовой счастливой миссии для семей в Валмиере. Пушистик предлагает открыть историю Валмиеры, посмотреть на город с высоты птичьего полета, полюбоваться живописными берегами Гауи, отправиться навстречу приключениям и открыть для себя разнообразные вкусы Валмиеры.
В маршруте собраны идеи как для приключений, так и для вкусных остановок, которые можно комбинировать по своему желанию и в зависимости от времени, создавая собственное особенное путешествие. Шесть часов выбраны как рекомендуемое время, чтобы без спешки насладиться несколькими остановками и вернуться на станцию к поезду домой. Но если вам захочется задержаться дольше, Пушистик и жители Валмиеры будут только рады.
Маршрут проведет к историям Валмиеры, природе, вкусам и семейным приключениям. Организаторы приглашают выбрать подходящий темп, комбинировать остановки по своему желанию и открыть, сколько счастливых моментов можно найти в Валмиере.
Загляните также в маршруты других городов, которые Пушистик приглашает исследовать. Информация о фильме и маршрутах всех городов доступна на laimigie.com и vivi.lv/lv/laimigie.