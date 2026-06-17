Ловите "Счастливый" вагон! Vivi запускает сказочные поезда для всей семьи

В маршруте собраны идеи как для приключений, так и для вкусных остановок, которые можно комбинировать по своему желанию и в зависимости от времени, создавая собственное особенное путешествие. Шесть часов выбраны как рекомендуемое время, чтобы без спешки насладиться несколькими остановками и вернуться на станцию к поезду домой. Но если вам захочется задержаться дольше, Пушистик и жители Валмиеры будут только рады.