На Лиго Maxima изменит время работы магазинов по всей Латвии
В праздничные дни магазины Maxima изменят график работы, чтобы сотрудники могли провести больше времени с близкими. Покупателей призывают заранее спланировать покупки к Лиго и Янову дню.
В день Лиго, 23 июня, магазины Maxima будут открыты до 21:00, а в Янов день, 24 июня, откроются в 10:00.
«Летнее солнцестояние — особое время, когда люди собираются вместе, празднуют и наслаждаются разгаром лета, поэтому для нас важно дать возможность и нашим коллегам провести эти праздники рядом с близкими. Чтобы дома можно было соблюсти традиции летнего солнцестояния, мы призываем клиентов планировать покупки заранее. Также мы позаботились о том, чтобы в праздничные дни в магазинах Maxima были доступны самые любимые продукты — как классические и популярные среди покупателей товары, так и различные тематические предложения по низким ценам. Кроме того, готовясь к празднованию Янова дня, почти 200 сотрудников офиса Maxima будут работать в магазинах, чтобы помочь в один из самых активных периодов покупок в году», — подчеркивает руководитель по коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.
Подробная информация о времени работы каждого магазина доступна у входов в магазины, а также на домашней странице Maxima: www.maxima.lv/ligo.