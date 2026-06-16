На Лиго Maxima изменит время работы магазинов по всей Латвии

«Летнее солнцестояние — особое время, когда люди собираются вместе, празднуют и наслаждаются разгаром лета, поэтому для нас важно дать возможность и нашим коллегам провести эти праздники рядом с близкими. Чтобы дома можно было соблюсти традиции летнего солнцестояния, мы призываем клиентов планировать покупки заранее. Также мы позаботились о том, чтобы в праздничные дни в магазинах Maxima были доступны самые любимые продукты — как классические и популярные среди покупателей товары, так и различные тематические предложения по низким ценам. Кроме того, готовясь к празднованию Янова дня, почти 200 сотрудников офиса Maxima будут работать в магазинах, чтобы помочь в один из самых активных периодов покупок в году», — подчеркивает руководитель по коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.